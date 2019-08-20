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20 августа,
2019
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В России предлагают блокировать карты с подозрительными платежами

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Ассоциация банков России предлагает внести в законодательство поправки, которые позволят блокировать карты при поступлении на них подозрительных платежей, пишет «Ъ». Делать это будет можно без согласия клиента-плательщика.


Как сообщают авторы проекта, изменения позволят контролировать обналичивание средств с  «купленных» банковских карт. Также блокировка может служить обеспечительной мерой для судов и судебных приставов.


Вице-президент ассоциации банков России Алексей Войлуков рассказал, что необходимо продумать механизм, который позволит банку получателя денежных средств замораживать украденные мошенниками суммы во временной промежуток между зачислением средств и снятием их в банкомате. На данный момент по закону это возможно, когда происходит списание средств из банка отправителя. Клиент узнает о хищении, когда деньги уже списаны с его счета.


Эксперты отмечают, что блокировка карт клиентов на 30 дней может ударить и по добросовестным клиентам, совершающим законные переводы. Кроме того, не ясно, достаточно ли будет обозначенного срока для расследования конкретного дела и каким документом будет обеспечиваться продление блокировки.

В России предлагают блокировать карты с подозрительными платежами
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