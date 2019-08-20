В России предлагают блокировать карты с подозрительными платежами

Ассоциация банков России предлагает внести в законодательство поправки, которые позволят блокировать карты при поступлении на них подозрительных платежей, пишет «Ъ». Делать это будет можно без согласия клиента-плательщика.





Как сообщают авторы проекта, изменения позволят контролировать обналичивание средств с «купленных» банковских карт. Также блокировка может служить обеспечительной мерой для судов и судебных приставов.





Вице-президент ассоциации банков России Алексей Войлуков рассказал, что необходимо продумать механизм, который позволит банку получателя денежных средств замораживать украденные мошенниками суммы во временной промежуток между зачислением средств и снятием их в банкомате. На данный момент по закону это возможно, когда происходит списание средств из банка отправителя. Клиент узнает о хищении, когда деньги уже списаны с его счета.





Эксперты отмечают, что блокировка карт клиентов на 30 дней может ударить и по добросовестным клиентам, совершающим законные переводы. Кроме того, не ясно, достаточно ли будет обозначенного срока для расследования конкретного дела и каким документом будет обеспечиваться продление блокировки.