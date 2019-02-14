В России появились инвестиционные советники. Кто это и как с их помощью заработать?
В конце 2018 года вступили в силу поправки в законы «О рынке ценных бумаг» и «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», которые узаконили новую профессию - инвестиционных советников. Цель их работы — помочь клиенту составить персональный план вложений в зависимости от степени риска и предпочтений. Стоит ли обращаться к инвестиционным советникам и как добиться того, чтобы ваш персональный финансовый план оправдал ожидания, в материале ТВ2.
Кто такой инвестиционный консультант?
Инвестиционный консультант помогает клиентам вложить их деньги наиболее выгодно и обдуманно. Он оценивает склонность клиента к риску и его предпочтения при разработке стратегии инвестирования.
«Финансовому консультанту можно задать любой вопрос по поводу вложений, — объясняют в пресс-службе Центробанка. — Советники могут разъяснить все нюансы инвестирования в валюту, размещения вкладов, вложения в ценные бумаги (акции, облигации), в паевые инвестиционные фонды, производные финансовые инструменты (фьючерсы). Для клиента составляется персональный финансовый план, основанный на конкретных целях».
Финансовый план. Что это?
Это план, который учитывает отношение человека к риску, его инвестиционные задачи.
К примеру, целью клиента может быть накопить на пенсию, образование детей, квартиру или автомобиль. Не нужно забывать и о «подушке безопасности». Финансовый план позволит определить суммы при заданных сроках либо, наоборот, спрогнозировать сроки, если известны суммы, которые человек может откладывать для достижения своих задач.
«Персональный план позволяет частному инвестору сформировать личную стратегию действий, выбрать варианты, соответствующие его инвестиционному профилю и реальным финансовым возможностям», — рассказывает заместитель председателя правления ФГ БКС, глава «БКС Премьер» Станислав Новиков.
Инвестиционный консультант задаст вам правильные вопросы, чтобы создать такой план. Советник выяснит ваше настоящее отношение к риску и вместе с вами определит необходимый вектор движения.
Кому может помочь финансовый консультант?
Помощь консультанта понадобится тем, кто слабо ориентируется в рыночной ситуации из-за отсутствия опыта. Кроме того, к консультанту имеет смысл обращаться тем, у кого просто нет свободного времени, достаточного для изучения актуальной информации и доскональной разработки стратегии вложений, а также ее реализации. Услуги инвестиционных советников понадобятся и тем людям, которые обладают достаточным опытом, но желают делегировать часть процессов для более оперативного и успешного процесса инвестирования.
«Очевидно, что профессионал всегда лучше разбирается во всех нюансах финансовых продуктов и услуг, которых сегодня на рынке огромное разнообразие. К примеру, в финансовой группе БКС клиент может воспользоваться практически всеми финансовыми продуктами, которые существуют в мире. При этом большинству клиентов необходима помощь, чтобы сделать правильный выбор и в дальнейшем не разочароваться», — рассказывает Станислав Новиков.
Как с его помощью заработать?
Если говорить упрощенно, то любой человек может выбрать консервативную или агрессивную стратегию вложений. В первом случае ему, скорее всего, предложат вклады или облигации, а во втором акции или другие финансовые инструменты, сопоставимые по уровню доходности и риска.
Однако, отмечают финансисты, редко встретишь даже два одинаковых портфеля – все решения индивидуальны. Причем глубокой человеческой экспертизе сегодня помогает и искусственный интеллект, подсказывающий консультантам в том числе и возможные предпочтения клиентов.
Несет ли финансовый консультант ответственность?
Законодательные изменения, вступившие в силу в декабре прошлого года, позволили упорядочить деятельность финансовых советников и устранить недобросовестных игроков. Но в любом случае клиентам необходимо обдуманно подходить к выбору финансового консультанта.
«Первое, на что нужно обратить внимание клиенту, – значится ли компания, предлагающая услуги финансового консультирования, в реестре ЦБ, – отмечает президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий. – Это легко можно проверить на сайте регулятора. Кроме того, важно помнить, что инвестирование всегда связано с тем или иным риском, который необходимо для себя определить. Если вы не готовы к риску, вам необходимо сообщить об этом консультанту, который будет учитывать это при разработке вашей персональной инвестиционной стратегии».
В НФА отмечают, что для финансовых советников разработаны базовые стандарты, которые сделают этот рынок еще более прозрачным и понятным населению. К примеру, в стандартах прописано, каким должен быть договор с инвестсоветником, что должно быть в нем указано.
«Если рекомендации советника не соответствуют риск-профилю клиента, то такого консультанта можно привлечь к ответственности», – добавляет Василий Заблоцкий.
«Профессиональный финансовый советник досконально изучает инвестиционный профиль клиента, чтобы предложенные варианты инвестиций максимально соответствовали ожиданиям человека, – отмечает глава «БКС Премьер» Станислав Новиков. – Важно, чтобы клиент полностью осознавал все последствия при разных сценариях развития событий на рынке. Вступившие в силу законодательные изменения позволят повысить доверие населения к сфере инвестиций, поскольку у частных лиц появляется возможность более безопасного и вместе с тем эффективного выбора финансовой компании».
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