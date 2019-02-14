В России появились инвестиционные советники. Кто это и как с их помощью заработать?

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В конце 2018 года вступили в силу поправки в законы «О рынке ценных бумаг» и «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», которые узаконили новую профессию - инвестиционных советников. Цель их работы — помочь клиенту составить персональный план вложений в зависимости от степени риска и предпочтений. Стоит ли обращаться к инвестиционным советникам и как добиться того, чтобы ваш персональный финансовый план оправдал ожидания, в материале ТВ2.

Кто такой инвестиционный консультант?

Инвестиционный консультант помогает клиентам вложить их деньги наиболее выгодно и обдуманно. Он оценивает склонность клиента к риску и его предпочтения при разработке стратегии инвестирования.

«Финансовому консультанту можно задать любой вопрос по поводу вложений, — объясняют в пресс-службе Центробанка. — Советники могут разъяснить все нюансы инвестирования в валюту, размещения вкладов, вложения в ценные бумаги (акции, облигации), в паевые инвестиционные фонды, производные финансовые инструменты (фьючерсы). Для клиента составляется персональный финансовый план, основанный на конкретных целях».

Финансовый план. Что это?

Это план, который учитывает отношение человека к риску, его инвестиционные задачи.



К примеру, целью клиента может быть накопить на пенсию, образование детей, квартиру или автомобиль. Не нужно забывать и о «подушке безопасности». Финансовый план позволит определить суммы при заданных сроках либо, наоборот, спрогнозировать сроки, если известны суммы, которые человек может откладывать для достижения своих задач.

«Персональный план позволяет частному инвестору сформировать личную стратегию действий, выбрать варианты, соответствующие его инвестиционному профилю и реальным финансовым возможностям», — рассказывает заместитель председателя правления ФГ БКС, глава «БКС Премьер» Станислав Новиков.

Инвестиционный консультант задаст вам правильные вопросы, чтобы создать такой план. Советник выяснит ваше настоящее отношение к риску и вместе с вами определит необходимый вектор движения.

Кому может помочь финансовый консультант?

Помощь консультанта понадобится тем, кто слабо ориентируется в рыночной ситуации из-за отсутствия опыта. Кроме того, к консультанту имеет смысл обращаться тем, у кого просто нет свободного времени, достаточного для изучения актуальной информации и доскональной разработки стратегии вложений, а также ее реализации. Услуги инвестиционных советников понадобятся и тем людям, которые обладают достаточным опытом, но желают делегировать часть процессов для более оперативного и успешного процесса инвестирования.

«Очевидно, что профессионал всегда лучше разбирается во всех нюансах финансовых продуктов и услуг, которых сегодня на рынке огромное разнообразие. К примеру, в финансовой группе БКС клиент может воспользоваться практически всеми финансовыми продуктами, которые существуют в мире. При этом большинству клиентов необходима помощь, чтобы сделать правильный выбор и в дальнейшем не разочароваться», — рассказывает Станислав Новиков.

Как с его помощью заработать?

Если говорить упрощенно, то любой человек может выбрать консервативную или агрессивную стратегию вложений. В первом случае ему, скорее всего, предложат вклады или облигации, а во втором акции или другие финансовые инструменты, сопоставимые по уровню доходности и риска.



Однако, отмечают финансисты, редко встретишь даже два одинаковых портфеля – все решения индивидуальны. Причем глубокой человеческой экспертизе сегодня помогает и искусственный интеллект, подсказывающий консультантам в том числе и возможные предпочтения клиентов.

Несет ли финансовый консультант ответственность?