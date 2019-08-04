В России повысили предельный возраст службы для полицейских
Президент России Владимир Путин повысил предельный возраст пребывания сотрудников УМВД на службе.
Как сообщает РИА Новости, закон разработан правительством России. Он предусматривает увеличение предельного возраста пребывания сотрудников на службе по категориям среднего, старшего и высшего начальствующего состава.
Правительство подчеркивало, что предлагаемая норма «не имеет отношения к выслуге лет для пенсионных выплат».
Закон увеличивает предельный возраст пребывания на службе для подполковников и майоров с 50 до 55 лет, для полковников — с 55 до 60 лет, для генералов — до 65 лет. При этом для сотрудников, имеющих другие звания, предельный возраст планируется оставить на уровне 50 лет. Кроме того, с 35 до 40 лет будет повышен предельный возраст поступления на службу на указанные должности.
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