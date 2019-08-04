В России повысили предельный возраст службы для полицейских

Как сообщает РИА Новости, закон разработан правительством России. Он предусматривает увеличение предельного возраста пребывания сотрудников на службе по категориям среднего, старшего и высшего начальствующего состава.

Правительство подчеркивало, что предлагаемая норма «не имеет отношения к выслуге лет для пенсионных выплат».



Закон увеличивает предельный возраст пребывания на службе для подполковников и майоров с 50 до 55 лет, для полковников — с 55 до 60 лет, для генералов — до 65 лет. При этом для сотрудников, имеющих другие звания, предельный возраст планируется оставить на уровне 50 лет. Кроме того, с 35 до 40 лет будет повышен предельный возраст поступления на службу на указанные должности.

