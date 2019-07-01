В России поменялись правила продажи молочных продуктов

С 1 июля в соответствии с решением правительства молочную продукцию будут продавать по новым правилам. Теперь продукция с заменителями молочного жира будет визуально выделяться, а все сырье и готовая молочная продукция станут проходить сертификацию в системе «Меркурий».

Как сообщает агентство РИА Новости, ритейлеры сообщили о готовности к изменениям. По их словам, в части федеральных торговых сетей на ценниках появились обозначения «СЗЖМ» и «БЗМЖ». Некоторые сети внедрили другую визуальную маркировку товаров с разными составами. По мнению экспертов, это поможет покупателю быстрее ориентироваться среди разнообразия молочки на прилавках.





«Новые правила направлены на то, чтобы визуально отделить натуральную честную продукцию от содержащей пальмовое масло и прочие заменители молочных жиров, — комментирует ТВ2 директор компании «Деревенское молочко» Артем Багреев. — С одной стороны, люди получают возможность выбрать, какую продукцию им приобрести, и визуализация облегчает этот выбор. Но это только в том случае, если производитель «молочки» честно указал в составе продукта наличие пальмового масла. Но таких производителей на самом деле единицы. Большинство из тех, кто делает фальсификаты, не указывают честный состав продукта. И вот эти фальсификаты займут почетное место на полках с пометкой «продукты без заменителей молочного жира». Получается, что потребитель снова будет вводиться в заблуждение».





По словам Багреева, как будет реализовываться постановление, покажет время.





«Наверняка от контролирующих органов потребуются дополнительные усилия по выявлению фальсификатов. Ну и, конечно, покупатели должны больше интересоваться самими производителями. Составлять собственное независимое мнение. Наша компания всегда открыта, мы предоставляем честную информацию о своей работе, показываем производство от приемки молока до склада готовой продукции, отвечаем на все вопросы потребителей в соцсетях и по телефонам прямой линии службы качества», — подчеркивает Багреев.