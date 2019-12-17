В России подорожает мобильная связь

Мобильная связь подорожает после Нового года. Об изменениях в тарифах сообщили сразу несколько операторов. Тарифы на мобильную связь в России подорожают в среднем на 18 %. При этом рост цен будет проходить не равномерно, а в зависимости от разных ценовых групп тарифов.





Так, «Мегафон» предупредил, что изменятся несколько корпоративных архивных тарифов. Ряд услуг на безлимитном тарифе закроют в МТС. О подорожании связи в 2020 году также заявили в «Билайне». В Tele2 предупредили об изменении стоимости услуг в международном роуминге в ряде стран с 25 декабря





Повышая стоимость услуг, связисты компенсируют потерю доходов, выпавших из-за отмены внутреннего роуминга в этом году. Также одним из решающих факторов при принятии решения стали затраты на реализацию закона о «суверенном интернете» и ряда антитеррористических законов из «пакета Яровой».