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17 декабря,
2019
Новости

В России подорожает мобильная связь

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Мобильная связь подорожает после Нового года. Об изменениях в тарифах сообщили сразу несколько операторов. Тарифы на мобильную связь в России подорожают в среднем на 18 %. При этом рост цен будет проходить  не равномерно, а в зависимости от разных ценовых групп тарифов.


Так, «Мегафон» предупредил, что изменятся несколько корпоративных архивных тарифов. Ряд услуг на безлимитном тарифе закроют в МТС. О подорожании связи в 2020 году также заявили в «Билайне». В Tele2 предупредили об изменении стоимости услуг в международном роуминге в ряде стран с 25 декабря


Повышая стоимость услуг, связисты компенсируют потерю доходов, выпавших из-за отмены внутреннего роуминга в этом году. Также одним из решающих факторов при принятии решения стали затраты на реализацию закона о «суверенном интернете» и ряда антитеррористических законов из «пакета Яровой».

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