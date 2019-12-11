В России отменят банковский роуминг

«Нововведения устранят межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг», — отмечается в сообщении пресс-службы Госдумы.





Как пояснил Дмитрий Медведев, комиссии при переводе средств между регионами России в рамках одного банка недопустимы. Позже глава Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитная организация начала тестировать эту возможность и к 2020 году запустит процесс отмены.





«У нас идут на эту тему эксперименты, это в один день сделать нельзя. В следующем году у нас по плану будет раскатка других решений, которые мы сейчас не хотим еще анонсировать, которые уберут эту оплату», — сказал глава Сбербанка.



Принятый Госдумой закон об отмене «банковского роуминга» предстоит одобрить Совету Федерации и получить подпись президента. Если это произойдет, закон вступит в силу через полгода после официальной публикации, в 2020 году.