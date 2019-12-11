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11 декабря,
2019
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Новости

В России отменят банковский роуминг

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Госдума приняла закон, который отменяет комиссии за межрегиональные денежные переводы между клиентами одного банка, пишет РБК.

В России отменят банковский роуминг

«Нововведения устранят межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг», — отмечается в сообщении пресс-службы Госдумы.


Как пояснил Дмитрий Медведев, комиссии при переводе средств между регионами России в рамках одного банка недопустимы. Позже глава Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитная организация начала тестировать эту возможность и к 2020 году запустит процесс отмены.


«У нас идут на эту тему эксперименты, это в один день сделать нельзя. В следующем году у нас по плану будет раскатка других решений, которые мы сейчас не хотим еще анонсировать, которые уберут эту оплату», — сказал глава Сбербанка.

Принятый Госдумой закон об отмене «банковского роуминга» предстоит одобрить Совету Федерации и получить подпись президента. Если это произойдет, закон вступит в силу через полгода после официальной публикации, в 2020 году.

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