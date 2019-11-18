В России могут сократить время продажи алкоголя

По всей России хотят ужесточить правила продажи алкоголя в магазинах, сократив временной интервал его продажи на час — до 22:00. Сейчас алкоголь можно купить до 23:00, однако регионы могут устанавливать более жесткие требования. Например, в Томской области спиртные напитки можно приобрести с 10 до 22.00.

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) выступил с инициативой об ужесточении правил продажи алкоголя в магазинах, а также сокращении на час времени реализации спиртного. Соответствующую инициативу направили в аппарат правительства, Минздрав, Минтруд и другие ведомства, сообщают «Известия».



В документе отмечается, что запрет на продажу алкоголя планируется ввести после 22:00 по местному времени (сейчас в магазинах алкоголь можно приобрести в период с 08:00 до 23:00, однако регионы имеют право устанавливать более жесткие требования). Как отмечает издание, данная инициатива направлена на достижение целей национального проекта «Демография».



По словам члена центрального штаба ОНФ, депутата Госдумы Николая Говорина, предложение обсуждается в нижней палате парламента. «Положительного решения по нему пока нет», — сказал парламентарий. При этом в Минздраве данную инициативу поддержали, заверил депутат.



Говорин полагает, что данная инициатива примерно на 9-14 % поспособствует снижению численности преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, в особенности среди молодежи.

