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17 июня,
2019
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Новости

В России из-за новой маркировки подорожают лекарства

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Внедрение цифровой криптозащиты, которая с 1 января 2020 года станет обязательной для всех участников российского фармрынка, приведет к подорожанию лекарств, считают в правительстве.

В России из-за новой маркировки подорожают лекарства

Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко рассказал, что внедрение маркировки обходится в сумму порядка 100 млн рублей. В результате себестоимость одной упаковки лекарственного препарата вырастает в среднем на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода — на 1,3 рубля.


«Правительство и так уже пошло навстречу отрасли, согласившись сократить код криптозащиты с 88 знаков до 44, что должно упростить внедрение», — цитирует слова первого замминистра промышленности и торговли России Сергея Цыба «Российская газета».


В ближайшее время требования маркировки будут включены в лицензионные документы аптек, соответственно, аптечные сети будут обязаны присоединиться к системе, зарегистрировавшись в ней. Аптеки, не выполнившие это требование, станут нарушителями со всеми вытекающими последствиями.


Единая для всей страны система «Честный знак» позволит отслеживать движение каждой упаковки любого лекарства по всей цепочке — от производителя к дистрибьюторам и далее в аптечные сети и медицинские учреждения.

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