В России хотят увеличить материнский капитал

С 1 января 2020 года в России проиндексируют материнский капитал до 470 тысяч рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Сейчас размер материнского капитала в России составляет 453 тысячи рублей.





«Индексация материнского капитала возобновится с 1 января 2020 года. Это уже согласованное решение, здесь нас все поддержали. С 1 января 2020 года — прогноз роста потребительских цен составляет 4 % — материнский капитал будет увеличен. Такие средства при подготовке бюджета на следующий год мы сейчас предусматриваем. То есть с 2020 года размер маткапитала составит около 470 тысяч», — приводит издание слова министра.





Программа начала действовать в России с 2007 года, ранее ее продлевали до конца 2021 года. Сертификат выдают при рождении второго или последующих детей.





Добавим, что также правительство обсуждает меры стимулирования семей для рождения первого ребенка. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Подробности пока не известны. На вопрос журналистов о том, есть ли среди этих мер выдача материнского капитала при рождении первенца, вице-премьер заявила, что об этом «говорить рано», пишут РИА Новости.