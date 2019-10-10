В России хотят снизить прожиточный минимум

Размер прожиточного минимума в России станет меньше на 1,5 %. С таким предложением выступил Минтруд, подготовивший проект приказа о величине прожиточного минимума за третий квартал этого года.







В пояснительной записке к документу говорится, что этот показатель планируется установить в размере 11 012 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум будет равен 11 942 рубля, для детей — 10 838 рублей, для пенсионеров — 9090 рублей. Таким образом, в третьем квартале 2019 года величина прожиточного минимума окажется на 1,5 % ниже, чем во втором квартале.





По словам авторов, уменьшение связано с падением цен на продукты, которыми «измеряют» прожиточный минимум. Так, они отмечают, что картофель стал дешевле на 12,65 %, лук — на 24,1 %, сахар — на 11,2 %, яйца — на 4,7 %.





Добавим, что по итогам второго квартала 2019 года прожиточный минимум в Томской области вырос на 324 рубля и составил 11 694 рубля на душу населения. Для трудоспособного населения прожиточный минимум во втором квартале составил 12 437 рублей (прибавка — 467 рублей), для пенсионеров — 9407 рублей (прибавка — 289 рублей), для детей — 12 177 рублей (рост — 446 рублей).