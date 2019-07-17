В России хотят изменить способ оплаты вывоза мусора из дворов

«Система во многом будет напоминать расчет по нормативам. Количество контейнеров будет считаться исходя из нормативных величин. Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать исходя из этого плату. Получается достаточно непростая формула, как раскидывать эту сумму между офисами и квартирами», — сказал Макрушин.





Информация о том, что правительство обсуждает схему взимания оплаты не за объемы образованного мусора, а за число доступных для наполнения баков на площадке появилась в июле. В марте 2019 года глава правительства России Дмитрий Медведев отметил, что существующая система расчета платы не до конца справедлива и необходимо переходить от норматива к оплате «по факту».





До 1 января услуга вывоза мусора являлась жилищной и была частью платежей населения за ЖКУ. С 1 января услуга стала коммунальной, а тариф регионального оператора в сфере обращения с ТКО стал регулируемым. Теперь он включает стоимость по всему процессу обращения с ТКО — стоимость вывоза, захоронения, переработки, сортировки и обезвреживания мусора.





Тариф регионального оператора за перемещение одной тонны или кубометра отходов умножается на норматив накопления для жителей в конкретном регионе и делится на число дней. Так тариф на услуги по обращению с ТКО на 2019 год в Томске, Северске и Томском районе составит для населения 264,9 рубля за кубометр мусора и 220,8 рубля – для прочих потребителей. Согласно онлайн-калькулятору, в Томске житель многоквартирного дома в месяц будет платить 66,25 рубля, житель частного дома (ИЖС) — 67,79 рубля. В Томском районе месячная плата для жителя многоквартирника составит — 57,64 рубля, для ИЖС — 34,45 рубля.



Эксперты пока не могут однозначно определить, какая система расчета оплаты за вывоз ТКО будет более справедливой и реализуемой. Институт регионального оператора был запущен в масштабе всей страны с 1 января 2019 года. Так что реальный объем образуемых твердых коммунальных отходов станет известен к концу года, и он может оказаться выше нормативного значения, что может привести к росту платежей.





При этом переход к системе «по факту» может потребовать установки специальных контейнеров с ограниченным доступом жителей, что приведет к дополнительным расходам.





С 1 января 2019 года в России запрещено захоронение отходов бумаги, стекла и пластика. На сегодняшний день заключено восемь договоров с операторами по сбору мусора, которые будут обслуживать 20 муниципальных образований региона. Реализация мусорной реформы в Томске из-за судебных задержек началась 1 июля. Томичи стали жаловаться на горы мусора во дворах, которые образовались из-за нехватки баков.





В настоящее время САХ привлек еще трех подрядчиков к вывозу мусора с территории Томска и Томского района. Cейчас общее количество бункеров и контейнеров составляет 6760. С начала июля региональный оператор уже установил свыше 500 контейнеров, к августу установят еще тысячу.