В регионе новая система обращения с мусором в полной мере работает только в Северске

Северск является единственным муниципалитетом, где с начала 2019 года заработала полная цепочка системы обращения с отходами, включая мусоросортировку, сообщает пресс-служба обладминистрации. Плата для жителей многоквартирных домов составила 70 рублей 86 копеек, для жителей частных домов — 52 рубля 75 копеек на человека.

За первый месяц на территории ЗАТО Северск региональный оператор — компания «АБФ Система» — собрал более 2260 тонн отходов, из них 90 процентов обработано на мусоросортировочном комплексе.





Чтобы предоставить услугу всем жителям Северска, необходимо дополнительно создать еще 89 контейнерных площадок: 42 — в деревнях Орловка, Кижирово и Семиозерки, 47 площадок — на территории города. Как отметил начальник управления ЖКХ, транспорта и связи администрации ЗАТО Северск Владимир Панькин, места для них уже определены, идет подготовительная работа и определяются источники финансирования.





Напомним, с 1 января 2019 года в России запрещено захоронение отходов бумаги, стекла и пластика. На сегодняшний день заключено восемь договоров с операторами по сбору мусора, которые будут обслуживать 20 муниципальных образований региона.





Томской области на создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами до 2024 года выделят 1,5 млрд рублей. На эти деньги будут построены семь мусоросортировочных и три мусоросжигательных комплекса, объект по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) и более десятка полигонов.





До 1 января услуга вывоза мусора являлась жилищной и была частью платежей населения за ЖКУ. С 1 января услуга стала коммунальной, а тариф регионального оператора в сфере обращения с ТКО стал регулируемым. Теперь он включает стоимость по всему процессу обращения с ТКО — стоимость вывоза, захоронения, переработки, сортировки и обезвреживания мусора. Ранее мы рассказывали, сколько теперь будут платить жители региона за вывоз и захоронение мусора, а также сообщали о скором запуске двух новых полигонов ТКО в Томской области.