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08 августа,
2019
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В пятницу на части проспекта Ленина перекроют движение

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

С вечера пятницы, 9 августа, на части проспекта Ленина закроют движение автомобилей из-за ремонта теплосетей, сообщили в ТомскРТС.


На участке проспекта в районе улицы Савиных, на тепломагистрали № 4, специалисты выявили дефект при опрессовке.


«На время проведения работ по замене участка тепловой сети под главным проспектом города будет перекрыто движение на участке от улицы Учебной до улицы Нахимова с 21:00 9 августа до 06:00 11 августа», — говорится в сообщении.

В пятницу на части проспекта Ленина перекроют движение

За это время специалисты планируют заменить 80 метров изношенного подземного трубопровода.

Кроме того, изменятся схемы движения пассажирского транспорта: автобусов №№ 22, 26, 30/33, 32, 36/37, 53, 112, 130 и 150.

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