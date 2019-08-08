В пятницу на части проспекта Ленина перекроют движение

С вечера пятницы, 9 августа, на части проспекта Ленина закроют движение автомобилей из-за ремонта теплосетей, сообщили в ТомскРТС.





На участке проспекта в районе улицы Савиных, на тепломагистрали № 4, специалисты выявили дефект при опрессовке.





«На время проведения работ по замене участка тепловой сети под главным проспектом города будет перекрыто движение на участке от улицы Учебной до улицы Нахимова с 21:00 9 августа до 06:00 11 августа», — говорится в сообщении.