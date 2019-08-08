Новости
В пятницу на части проспекта Ленина перекроют движение
2 часа назад
С вечера пятницы, 9 августа, на части проспекта Ленина закроют движение автомобилей из-за ремонта теплосетей, сообщили в ТомскРТС.
На участке проспекта в районе улицы Савиных, на тепломагистрали № 4, специалисты выявили дефект при опрессовке.
«На время проведения работ по замене участка тепловой сети под главным проспектом города будет перекрыто движение на участке от улицы Учебной до улицы Нахимова с 21:00 9 августа до 06:00 11 августа», — говорится в сообщении.
За это время специалисты планируют заменить 80 метров изношенного подземного трубопровода.
Кроме того, изменятся схемы движения пассажирского транспорта: автобусов №№ 22, 26, 30/33, 32, 36/37, 53, 112, 130 и 150.
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?