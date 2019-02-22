В прокат вышел фильм «Тобол» с Андреем Бурковским

Всероссийский прокат ленты «Тобол», созданной по мотивам романа Алексея Иванова, стартовал 21 февраля. Картина рассказывает об освоении Сибири в петровскую эпоху, губернаторе князе Гагарине и сибирском зодчем Семене Ремезове. Одну из ролей в фильме исполнил томич Андрей Бурковский.

«Тобол» посвящен истории освоения Сибири в петровские времена, при первом сибирском губернаторе, князе Матвее Гагарине и русском просветителе Семене Ремезове. Снимать кино начали в марте 2017 года. Полнометражный художественный фильм «Тобол» выйдет в широкий прокат в 2019 году. По заказу «1 канала» планируется создание телевизионной версии из 8 серий.





В сериале известный томич Андрей Бурковский играет роль Йохана Рената, пленного шведа, который был отправлен в ссылку в Тобольск. Роль Петра I исполняет Дмитрий Дюжев, Семена Ремезова играет Дмитрий Назаров.





В основе сюжетной линии фильма лежит история любви молодого офицера Ивана Демарина и Маши Ремезовой. Это вымышленные герои. Маша Ремезова, правда, существовала в реальности, но о ней мало что известно. А вот дух времени становления российской государственности в Сибири петровской эпохи авторы фильма попытаются воссоздать на экране с максимально возможной исторической достоверностью.





В фильме будет много приключений: поиски кольчуги Ермака, экспедиция военного и государственного деятеля, сподвижника Петра I, основателя Омска Ивана Бухгольца, битва с войском джунгар.





В мае 2017 года журналисты ТВ2 побывали в Тоболе, в где частично и проходили съемки фильма.

