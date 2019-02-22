Добрые новости
22 февраля,
2019
1
видео
1
фото
Новости

В прокат вышел фильм «Тобол» с Андреем Бурковским

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Всероссийский прокат ленты «Тобол», созданной по мотивам романа Алексея Иванова, стартовал 21 февраля. Картина рассказывает об освоении Сибири в петровскую эпоху, губернаторе князе Гагарине и сибирском зодчем Семене Ремезове. Одну из ролей в фильме исполнил томич Андрей Бурковский.

В прокат вышел фильм «Тобол» с Андреем Бурковским

«Тобол» посвящен истории освоения Сибири в петровские времена, при первом сибирском губернаторе, князе Матвее Гагарине и русском просветителе Семене Ремезове. Снимать кино начали в марте 2017 года. Полнометражный художественный фильм «Тобол» выйдет в широкий прокат в 2019 году. По заказу «1 канала» планируется создание телевизионной версии из 8 серий.


В  сериале известный томич Андрей Бурковский играет роль Йохана Рената, пленного шведа, который был отправлен в ссылку в Тобольск. Роль Петра I исполняет Дмитрий Дюжев, Семена Ремезова играет Дмитрий Назаров.


В основе сюжетной линии фильма лежит история любви молодого офицера Ивана Демарина и Маши Ремезовой. Это вымышленные герои.  Маша Ремезова, правда, существовала в реальности, но о ней мало что известно. А вот дух времени становления российской государственности в Сибири петровской эпохи авторы фильма попытаются воссоздать на экране с максимально возможной исторической достоверностью.


В фильме будет много приключений: поиски кольчуги Ермака, экспедиция военного и государственного деятеля, сподвижника Петра I, основателя Омска Ивана Бухгольца, битва с войском джунгар.


В мае 2017 года журналисты ТВ2 побывали в Тоболе, в где частично и проходили съемки фильма.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.