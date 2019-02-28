В программу по реставрации исторических домов «Аренда за рубль» вошли каменные здания

В стадии заключения договор аренды на дом по адресу переулок Кустарный, 6. Также в октябре 2018 года глава компании «Импульс-К» взял в аренду дом по адресу улица Октябрьская, 30, частично выполненный из кирпича. По этому зданию идет разработка проекта. Благодаря опыту восстановления дома на улице Пушкина, 5 предприниматель надеется ускорить восстановление этих зданий на несколько месяцев.

«В этом году мы включили в список исторических домов, которые будут предлагаться в аренду, не только деревянные, но и каменные дома, например, дом по улице Свердлова, 4, — отметил во время объезда Иван Кляйн. Мэр также поручил разработать конструкции с описанием истории домов для всех зданий, реставрируемых по программе «Аренда за рубль».





Уже проведены торги на восстановление 24 объектов, шесть их них находятся в стадии подписания договора. На семь зданий установлена льготная арендная плата в размере 10% от первоначальной арендной ставки. Это дома по улицам Кирова, 27а, Пушкина, 24, Фрунзе, 32а, Кривая, 8, Ленина, 25/1 и Трифонова, 1. Из них в трех домах ремонт находится в стадии завершения. Для выставления на торги администрация города подготовила еще 13 объектов. 12 марта состоятся торги по семи из них. В стадии подготовки документов для торгов находятся еще 10 деревянных домов.





Для справки: Программа «Аренда за рубль» инициирована мэром Томска Иваном Кляйном и действует с сентября 2016 года. В ее рамках инвесторам предлагается за свой счет отремонтировать старинные дома, а взамен получить здание в аренду на 49 лет по льготной цене. Льготы по арендной плате устанавливаются поэтапно – на само здание и на земельный участок, на котором оно расположено. С момента заключения договора аренды инвестору предоставляется первая льгота по земле. Аренда земельного участка сокращается в тысячу раз сроком на два года. После разработки проектной документации стоимость аренды сокращается в десять раз, а льготы по земле продляются еще на два года. После выполнения ремонтных работ льготы по земле распространяются на весь оставшийся срок аренды, а за аренду здания инвестор платит 1 рубль в год.