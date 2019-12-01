В продукции Колпашевского рыбозавода вновь нашли ртуть

Россельхознадзор вновь выявил превышение ртути в рыбе Колпашевского рыбозавода, об этом пишет «Интерфакс-Сибирь». Директор предприятия по-прежнему утверждает, что нормы не превышены.

Заместитель руководителя Россельхознадзора по Томской области Владислав Федулов отметил, что результаты исследований ведомства отличаются от результатов экспертизы Роспотребнадзора, который не выявил нарушений, так как Россельхознадзор использует более современное оборудование.





«В язе при норме 0,3 мг/кг выявлено 0,39 мг/кг, в карасе при норме 0,3 мг/кг выявлено 0,31 мг/кг. Эти данные отличаются от результатов первой экспертизы, так как каждая рыба индивидуально накапливает вредные вещества, факторов много», - сказал Владислав Федулов.





По информации агентства, ведомство уже выявляло превышение содержания ртути в рыбе Колпашевского рыбозавода в 2017 году.





Директор и совладелец рыбозавода Владимир Репко сообщил, что образцы для независимых экспертиз и исследования Роспотребнадзора, которые не выявили превышения ртути, брались в соответствии с существующим техническим регламентом. Он отметил, что по-прежнему настаивает на отсутствии нарушений на предприятии, опираясь на результаты независимых экспертиз.





Ранее управление Россельхознадзора по Томской области выявило превышение содержания ртути при исследовании речной рыбы ООО «Колпашевский рыбозавод», которую использовали для производства пищевой продукции. Продукцию поместили на изолированное хранение на предприятии, ведомство взяло повторные пробы.





В свою очередь следственное управление СКР по Томской области инициировало доследственную проверку данной информации, опубликованной в СМИ.





«В мороженых карасе и налиме концентрация ртути превышала норму почти в два раза, — отметили в СКР по региону. — Предположительно, рыба была выловлена в Оби в Колпашевском районе и была отравлена в результате сброса отходов в реку с предприятия, использующего ртуть. При этом рыбозавод должен был проверить рыбу перед переработкой».





Директор Колпашевского рыбозавода Владимир Репко заявлял агентству «Интерфакс-Сибирь», что он организовал проведение независимых экспертиз, которые не выявили превышения содержания ртути в рыбе. Он намерен обратиться с иском в суд о возмещении затрат на проведение экспертиз и имиджевого ущерба.





По данным системы Ruspofile и СМИ, на рыбозаводе трудится более 40 человек. Предприятие имеет фирменные магазины в Томске, Колпашеве и Асине.