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27 ноября,
2019
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В продукции Колпашевского рыбозавода обнаружили превышение ртути

ТВ2
ТВ2
14 часов назад

Специалисты областного Россельхознадзора выявили нарушения при исследовании речной рыбы ООО «Колпашевский рыбозавод», которую использовали для производства пищевой продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В продукции Колпашевского рыбозавода обнаружили превышение ртути

«В ходе проверок выявлено превышение предельно допустимой концентрации ртути в мороженой продукции предприятия, — говорится в сообщении. — Так, в леще при норме массовой доли ртути не более 0,3 мг/кг фактически установлено 0,42 мг/кг, в налиме при норме не более 0,6 мг/кг выявлено 1,4 мг/кг, в карасе при норме не более 0,3 мг/кг установлено 0,59 мг/кг, в язе при норме не более 0,3 мг/кг - 0,32 мг/кг».


Пока продукцию поместили на изолированное хранение на предприятии, ведомство взяло повторные пробы.


Кроме того, Россельхознадзор установил, что предприятие, возможно, легализовало 151 тонну незаконно добытой рыбы, так как Колпашевское межрайонное ветеринарное управление оформило за рыбозаводом 218 тонн рыбы, но областной департамент охотничьего и рыбного хозяйства определил объем вылова предприятию в 67 тонн.


По данным фактам Россельхознадзор проводит проверку.

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