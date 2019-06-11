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В праздничный выходной жителей Томской области ждут грозы и дожди
2 часа назад
Как сообщает Томский гидрометцентр, в Томской области с 12 по 14 июня ожидаются сильные дожди, грозы, град, при грозах шквалистое усиление ветра 18-23 метров в секунду.
«В Томске на 12.06 прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с, днем местами усиление до 15 м/с. Температура ночью +13...+15°С. Температура днем +25...+27°С», — сообщила обладминистрация.
При усилении ветра жителям региона рекомендуют избегать опасных мест: не проходить вблизи щитовой рекламы, слабозакрепленных конструкций, наклоненных деревьев. Автомобилистам нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, чтобы избежать ДТП и пробок.
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