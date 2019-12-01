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01 декабря,
2019
Новости

В пожаре в Томской области пострадала 35-летняя женщина

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Вчера вечером в 20:02 произошло возгорание в двухэтажном кирпичном многоквартирном доме в Асине на улице Мичурина. Пожар произошел на первом этаже в одной из квартир. Пострадала 35-летняя хозяйка квартиры, она отравилась угарным газом и ее госпитализировали, сообщают в МЧС по региону.


«На момент прибытия первого подразделения шел дым из квартиры на первом этаже на кухне. В результате пожара обгорели электрические тэны и деревянный пол на площади один квадратный метр. Хозяйка квартиры 1984 года рождения получила отравление продуктами горения. Доставлена в Асиновскую районную больницу», — отметили в ведомстве.


Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в 20:15. Причина пожара устанавливается.
Всего на тушение выезжали две единицы техники и семь человек личного состава. 

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