В пожаре в Томской области пострадала 35-летняя женщина

Вчера вечером в 20:02 произошло возгорание в двухэтажном кирпичном многоквартирном доме в Асине на улице Мичурина. Пожар произошел на первом этаже в одной из квартир. Пострадала 35-летняя хозяйка квартиры, она отравилась угарным газом и ее госпитализировали, сообщают в МЧС по региону.





«На момент прибытия первого подразделения шел дым из квартиры на первом этаже на кухне. В результате пожара обгорели электрические тэны и деревянный пол на площади один квадратный метр. Хозяйка квартиры 1984 года рождения получила отравление продуктами горения. Доставлена в Асиновскую районную больницу», — отметили в ведомстве.





Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в 20:15. Причина пожара устанавливается.

Всего на тушение выезжали две единицы техники и семь человек личного состава.