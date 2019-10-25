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25 октября,
2019
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В поселке Катайга, где были перебои со светом, отремонтировали генератор

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Специалисты отремонтировали один из дизельных генераторов в Катайге Верхнекетского района. Ранее из-за его поломки без электричества и сотовой связи остались более 1300 человек. 


Генератор сломался в ночь на 4 октября. Несколько недель в Катайге были возможны лишь веерные подключения света— то есть улицы будут получать электроэнергию по очереди по несколько часов в день. Электричество поставлялось благодаря резервным источникам питания, которые предоставили «Томская распределительная компания» и местный предприниматель.


«Мощности введенного в работу дизельного генератора достаточно, чтобы обеспечить электричеством весь поселок, — сообщил начальник департамента ЖКХ и госжилнадзора Яков Грель. — На следующей неделе специалисты приступят к ремонту основного генератора Катайги, который вышел из строя в августе. На эти цели из областного бюджета выделено 11,5 миллиона рублей».


Часть запчастей для ремонта основного генератора уже поступила в регион. Завершить ремонт энергетики планируют до конца года.

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