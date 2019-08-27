В поселке Каштак из-за пожара пострадали три частных дома

Три частных жилых дома и надворные постройки пострадали в результате пожара в поселке Каштак. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Евгений Пинчуков.

«Сообщение о пожаре в поселке Каштак поступило на пульт дежурного в 17.25. На момент прибытия первых подразделений огнем были охвачены три жилых дома и надворные постройки между ними. В результате в двухэтажном кирпичном доме и соседнем с ним одноэтажном деревянном особняке огнем повреждены обрешетка крыши, еще в одном одноэтажном доме частично обгорела мансарда. Возгораний внутри зданий не зафиксировано. Пострадавших нет» – рассказал Евгений Пинчуков.



Он добавил, что тушение пожара осложнялось и тем, что в одном из домов взорвались три газовых баллона.





«Пожар был ликвидирован в течение часа. Для ликвидации привлекалось семь единиц специальной техники и около 20 человек личного состава. Общая площадь пожара составила 170 квадратных метров», — сказал Пинчуков.

