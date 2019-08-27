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27 августа,
2019
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В поселке Каштак из-за пожара пострадали три частных дома

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Три частных жилых дома и надворные постройки пострадали в результате пожара в поселке Каштак. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Евгений Пинчуков.

В поселке Каштак из-за пожара пострадали три частных дома

«Сообщение о пожаре в поселке Каштак поступило на пульт дежурного в 17.25. На момент прибытия первых подразделений огнем были охвачены три жилых дома и надворные постройки между ними. В результате в двухэтажном кирпичном доме и соседнем с ним одноэтажном деревянном особняке огнем повреждены обрешетка крыши, еще в одном одноэтажном доме частично обгорела мансарда. Возгораний внутри зданий не зафиксировано. Пострадавших нет» – рассказал Евгений Пинчуков.


Он добавил, что тушение пожара осложнялось и тем, что в одном из домов взорвались три газовых баллона.


«Пожар был ликвидирован в течение часа. Для ликвидации привлекалось семь единиц специальной техники и около 20 человек личного состава. Общая площадь пожара составила 170 квадратных метров», — сказал Пинчуков.

В поселке Каштак из-за пожара пострадали три частных дома
В поселке Каштак из-за пожара пострадали три частных дома
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