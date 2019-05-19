В понедельник в Томске несколько часов не будет эфирного телевещания

В понедельник, 20 мая, томский ОРТПЦ будет проводить профилактические работы на телецентре. Вещание будет отсутствовать полностью с 9:00 до 12:00 по местному времени.





«Профилактика на телевизионных передатчиках более длительная, будет проводиться с 9:00 до 15:45 (максимальный период)», —подчеркивается в сообщении.





Напомним, что с 3 июня Томская область перейдет на цифровое телевидение. По данным обладминистрации, на цифру перешли уже 98 % населения региона.





Власти Томской области также намерены компенсировать затраты на подключение цифрового или спутникового телевидения для людей с низким доходом. По поручению губернатора органы местного самоуправления и социальной защиты населения должны провести работу с жителями, помочь нуждающимся купить и установить необходимое оборудование. Для получения помощи волонтеров в настройке оборудования для цифрового ТВ можно позвонить в МФЦ по тел. 8 (3822) 60-29-29.





В населенных пунктах, не вошедших в зону наземного покрытия цифровой телесети, власти региона устанавливают спутниковое оборудование. Порядка 4 тысяч человек получат его бесплатно.









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