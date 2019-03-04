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04 марта,
2019
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Новости

В понедельник томские главврачи проведут открытые приемы

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В понедельник, 4 марта, в медицинских учреждениях региона пройдет акция «Открытый прием», сообщает обладминистрация.


Во время акции пациенты смогут встретиться с главврачами, задать им вопросы и внести предложения по организации медпомощи.


«Проект в виде одновременного приема граждан во всех медицинских организациях Томской области стартовал в сентябре 2016 года. Такие встречи проводятся в дополнение к уже действующим личным приемам главврачей. Всего за это время состоялось 14 «Открытых приемов», их участниками стали 952 человека», — говорится в сообщении.


Акция будет идти во всех медучреждениях Томской области с 17.00 до 19.00 4 марта.  

В понедельник томские главврачи проведут открытые приемы
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