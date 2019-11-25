В понедельник несколько улиц останутся без воды в Томске

В центре Томска 25 ноября отключат холодную воду в связи с проведением аварийных работ на водопроводе, сообщает «Томскводоканал».

Так, холодной воды не будет с 09:00 до 19:00 25 ноября по следующим адресам:​





По улице Белинского, 51, 53, 53а, 53б, 57, 59, 61, 63, 65, 54, 56, 56/1, 56/3, 58, 58а, 58а строение 2, 60, 60/1, 62, 70, 72, 72 строение 1, 74а, 76, 76/1, 78, 80, 82, 84. По улицам Пирогова, 13, 13б, 15, 10а, 10б, 10/1, 14/1, 14/2, Советской, 84/3, 84/4, Студенческой, 15, 29, 41, 49, 51, 53, Усова, 9, 9б строение 1, 9б, 9/4, 9а, 6 строение 12, 6 строение 13, 10, 10а, 12, Учебной, 34, 34а, проспекту Кирова, 5 строение 12.





«Томскводоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит томичей произвести необходимые запасы воды заблаговременно.