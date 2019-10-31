В полиции рассказали подробности ДТП с пожарной машиной и маршруткой

В полиции рассказали подробности аварии, которая накануне произошла на проспекте Мира, где столкнулись пожарная машина и маршрутка.

По предварительным данным, 42-летний мужчина, управляя пожарным автомобилем Урал, двигаясь по проспекту Мира с включенными проблесковыми маячками и специальной звуковой сигнализацией, на регулируемом пересечении с улицей 79 Гвардейской дивизии, выезжая на запрещающий (красный) сигнал светофора, не уступил дорогу маршрутному автобусу ПАЗ, после чего автобус совершил столкновение с попутно движущимся автомобилем Nissan Almera.





В результате происшествия семь пассажиров автобуса ПАЗ травмированы, водителю и десяти пассажирам, в том числе троим несовершеннолетним, оказана разовая медицинская помощь.





Ранее облздрав сообщил, что пять человек, пострадавших в ДТП, остаются в больницах Томска.