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31 октября,
2019
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В полиции рассказали подробности ДТП с пожарной машиной и маршруткой

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В полиции рассказали подробности аварии, которая накануне произошла на проспекте Мира, где столкнулись пожарная машина и маршрутка. 

В полиции рассказали подробности ДТП с пожарной машиной и маршруткой
Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

По предварительным данным, 42-летний мужчина, управляя пожарным автомобилем Урал, двигаясь по проспекту Мира с включенными проблесковыми маячками и специальной звуковой сигнализацией, на регулируемом пересечении с улицей 79 Гвардейской дивизии, выезжая на запрещающий (красный) сигнал светофора, не уступил дорогу маршрутному автобусу ПАЗ, после чего автобус совершил столкновение с попутно движущимся автомобилем Nissan Almera.


В результате происшествия семь пассажиров автобуса ПАЗ травмированы, водителю и десяти пассажирам, в том числе троим  несовершеннолетним, оказана разовая медицинская помощь.


Ранее облздрав сообщил, что пять человек, пострадавших в ДТП, остаются в больницах Томска.

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