В ПФР рассказали, сколько добавят федеральным льготникам с 1 февраля

В Томской области 6,5 тысяч человек получают федеральные льготы. Среди них — чернобыльцы, семьи, получающим пособия на детей, военнослужащие, которым выплачивается компенсация за вред здоровью вследствие военной травмы. С 1 февраля 2019 года государственные пособия и компенсации, финансируемые из федерального бюджета увеличатся на 4,3%.
Так на 4,3% будет проиндексирован набор социальных услуг. Федеральные льготники могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме или в деньгах. С 1 февраля 2019 года стоимость такого набора социальных услуг в Томской области составляет 1121 руб. 42 коп. в месяц, в том числе:
- обеспечение необходимыми медикаментами – 863 руб.75 коп.;
- предоставление путевки на санаторно-курортное – 133 руб.62 коп.;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 124 руб.05 коп.
В целом, ежемесячная денежная выплата будет увеличена у 68 тысяч человек, проживающих в области. Так, у
- инвалидов 1 группы (7243 человека) — выплата увеличится на 155,96 руб. и составит 3782,94 руб.;
- инвалидов 2 группы (21423 человека) — выплата увеличится на 111,38 руб. и составит 2701,62 руб.;
- инвалидов 3 группы (23922 человека) — выплата увеличится на 89,16 руб. и составит 2162,67 руб.;
- детей-инвалидов (4200 человек) — выплата увеличится на 111,38 руб. и составит 2701,62 руб.
С 1 февраля будет увеличен размер социального пособия на погребение. Его размер составит 5946 ,47 рублей, с учетом районного коэффициента — 7730 рублей.
«Выплаты в новом размере томские льготники получат уже в феврале 2019 года, — пояснила заместитель начальника департамента социальной защиты населения Томской области Ирина Куракина. — Перерасчет будет сделан в беззаявительном порядке».