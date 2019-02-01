В ПФР рассказали, сколько добавят федеральным льготникам с 1 февраля

В Томской области 6,5 тысяч человек получают федеральные льготы. Среди них — чернобыльцы, семьи, получающим пособия на детей, военнослужащие, которым выплачивается компенсация за вред здоровью вследствие военной травмы. С 1 февраля 2019 года государственные пособия и компенсации, финансируемые из федерального бюджета увеличатся на 4,3%.

Так на 4,3% будет проиндексирован набор социальных услуг. Федеральные льготники могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме или в деньгах. С 1 февраля 2019 года стоимость такого набора социальных услуг в Томской области составляет 1121 руб. 42 коп. в месяц, в том числе:





обеспечение необходимыми медикаментами – 863 руб.75 коп.;

предоставление путевки на санаторно-курортное – 133 руб.62 коп.;

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 124 руб.05 коп.





В целом, ежемесячная денежная выплата будет увеличена у 68 тысяч человек, проживающих в области. Так, у



