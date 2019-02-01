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01 февраля,
2019
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В ПФР рассказали, сколько добавят федеральным льготникам с 1 февраля

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Томской области 6,5 тысяч человек получают федеральные льготы. Среди них — чернобыльцы, семьи, получающим пособия на детей, военнослужащие, которым выплачивается компенсация за вред здоровью вследствие военной травмы. С 1 февраля 2019 года государственные пособия и компенсации, финансируемые из федерального бюджета увеличатся на 4,3%.     

В ПФР рассказали, сколько добавят федеральным льготникам с 1 февраля

Так на 4,3% будет проиндексирован набор социальных услуг. Федеральные льготники могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме или в деньгах. С 1 февраля 2019 года стоимость такого набора социальных услуг в Томской области составляет 1121 руб. 42 коп. в месяц, в том числе:


  • обеспечение необходимыми медикаментами – 863 руб.75 коп.;
  • предоставление путевки на санаторно-курортное – 133 руб.62 коп.;
  • бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 124 руб.05 коп.


В целом, ежемесячная денежная выплата будет увеличена у 68 тысяч человек, проживающих в области. Так, у


  • инвалидов 1 группы (7243 человека) —  выплата увеличится  на 155,96 руб. и составит 3782,94 руб.;
  • инвалидов 2 группы (21423 человека) — выплата увеличится  на 111,38 руб. и составит 2701,62 руб.;
  • инвалидов 3 группы (23922 человека) — выплата увеличится  на 89,16 руб. и составит 2162,67 руб.;
  • детей-инвалидов (4200 человек) — выплата увеличится на 111,38 руб. и составит 2701,62 руб.

 С 1 февраля будет увеличен размер социального пособия на погребение. Его размер составит 5946 ,47 рублей, с учетом районного коэффициента — 7730 рублей.

«Выплаты в новом размере томские льготники получат уже в феврале 2019 года, — пояснила заместитель начальника департамента социальной защиты населения Томской области Ирина Куракина. — Перерасчет будет сделан в беззаявительном порядке».

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