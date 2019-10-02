В ПФР рассказали, как в 2020 году проиндексируют пенсии в Томской области

В Пенсионном фонде раскрыли, как именно будет индексироваться страховая пенсия в ближайшие пять лет. По прогнозу размер индексации будет превышать величину инфляции.

«Страховая пенсия зависит от пенсионного вклада гражданина в формирование своей будущей пенсии. Это стаж, заработок и страховые взносы. По-разному они и индексируются, — рассказала заместитель управляющего отделением ПФР по Томской области Ольга Петрухина. — Страховые индексируются только неработающим гражданам. Коэффициенты утверждены уже на шесть лет вперед. Начиная с этого года, процент индексации выше, чем процент инфляции. В этом году пенсии мы проиндексировали на 7,05 %. С 2025 года индексация будет проходить уже в штатном порядке: с февраля и с 1 апреля, в зависимости от доходов Пенсионного фонда. До этого года, в течение ближайших шести лет, индексация будет проходить с 1 января».





Так, в 2020 году пенсия вырастет на 6,6 %, в 2021 — на 6 %, в 2022 — 5,9 %, в 2023 — 5,6 %, в 2024 — 5,5 %.





При этом количество оформляемых пенсий в ближайшие годы будет сокращаться. Связано это с пенсионной реформой. Так, в 2019 году среди жителей Томской области на пенсию вышло на 48 % меньше, чем годом ранее.





«С учетом повышения пенсионного возраста это закономерно. Полгода мы в целом не назначали пенсии лицам, у которых не было оснований для досрочного назначения пенсий. <...> Сократилось вполовину количество вышедших на пенсию томичей, конечно, повышение пенсионного возраста и предполагает уменьшение числа назначаемых пенсий», — сказала Петрухина.





Досрочно оформить пенсию могут женщины, проживающие на северных территориях Томской области и имеющие двоих детей, родители и опекуны инвалидов с детства, а также пострадавшие от техногенных катастроф. Также предусмотрена новая норма назначения пенсий за длительный стаж.





«Мужчинам, которые отработали более 42 лет, и женщинам, которые отработали более 37 лет, мы назначим пенсию на два года раньше. Но не ранее, чем в 60 мужчинам и 55 лет женщинам. Однако здесь учитывается только трудовой стаж, без декретного периода, например. Сейчас такая пенсия назначена 15 мужчинам и 14 женщинам. Также из нового — назначение пенсий многодетным матерям. Имеющие троих детей могут выйти на пенсию в 57 лет, четверых — 56, пятерых и более — 50», — сказала Ольга Петрухина.





При определении права на страховую пенсию по старости не учитываются дети, в отношении которых застрахованное лицо было лишено родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление.