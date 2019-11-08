В Париже обсудили изменения окружающей среды в Сибири
В Париже состоялся рабочий семинар «Изменения окружающей среды в Сибири», в ходе которого ученые России и Франции обсуждали создание сети для исследования изменений окружающей среды в Сибири и Арктике, сообщает пресс-служба ТГУ. Данный макрорегион оказывает влияние на формирование климата и благополучие всей планеты, поэтому французские исследователи готовы участвовать в двусторонних проектах для получения новой информации о проявлениях глобального потепления и его возможных последствиях.
Участниками с российской стороны стали сотрудники ТГУ, Института оптики атмосферы им. В. Е. Зуева СО РАН, ученые СФУ, МГУ и Института географии РАН (Москва). Францию представлял Национальный центр научных исследований (CNRS) – крупнейшее французское общественное научно-исследовательское учреждение, объединяющее государственные организации Франции, специализирующиеся в области прикладных и фундаментальных исследований.
В Париже мы представили результаты нескольких научных проектов и инструмент для их реализации – мегатрансект – линию исследовательских станций и точек всесезонного отбора проб для изучения изменений окружающей среды, – говорит директор Центра превосходства «БиоКлимЛанд» ТГУ Сергей Кирпотин. – Наш опыт вызвал большой интерес у французских коллег, поскольку наличие трансекта позволяет вести исследования в течение всего года. Многие специалисты, занимающиеся изучением Сибири и Арктики, вынужденно заканчивают свой полевой сезон с наступлением холодов. У ТГУ в этом смысле ограничений нет. Кроме того, трансекты – это своего рода опорные исследовательские оси, инфраструктура которых позволяет реализовывать одновременно с минимальными затратами логистику нескольких крупных проектов. Предполагается создание нового трансекта с запада на восток вдоль градиента континентальности Сибири.
По итогам воркшопа и прошедших переговоров стороны сформировали окончательную концепцию исследовательской сети. Следующим шагом станет ее представление руководству научных центров России и Франции – потенциальных участников сети – и правительству двух стран. Предполагается, что подписание официального соглашения состоится в 2020 году. Ученые отмечают, что наличие исследовательской сети станет основой для будущих совместных проектов, участия в международных грантах, проведения исследований, необходимых для понимания изменений, происходящих с планетой, и их прогнозирования.
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