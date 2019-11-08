В Париже обсудили изменения окружающей среды в Сибири

В Париже состоялся рабочий семинар «Изменения окружающей среды в Сибири», в ходе которого ученые России и Франции обсуждали создание сети для исследования изменений окружающей среды в Сибири и Арктике, сообщает пресс-служба ТГУ. Данный макрорегион оказывает влияние на формирование климата и благополучие всей планеты, поэтому французские исследователи готовы участвовать в двусторонних проектах для получения новой информации о проявлениях глобального потепления и его возможных последствиях.

Участниками с российской стороны стали сотрудники ТГУ, Института оптики атмосферы им. В. Е. Зуева СО РАН, ученые СФУ, МГУ и Института географии РАН (Москва). Францию представлял Национальный центр научных исследований (CNRS) – крупнейшее французское общественное научно-исследовательское учреждение, объединяющее государственные организации Франции, специализирующиеся в области прикладных и фундаментальных исследований.