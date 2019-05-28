В память о журналисте Викторе Лойше в «Аэлите» пройдет вечер-спектакль

В память о Викторе Лойше в день, когда ему исполнилось бы 72 года, его друзья проведут вечер-спектакль. На спектакле прозвучат отрывки из его книг, его стихи и любимые им песни. Там же будет представлен посмертный сборник стихов В.А. Лойши.







Вечер состоится 31 мая в 18.00 в зрелищном центре Аэлита (пр. Ленина, 78).







Виктор Лойша — знаковый человек для Томской области. Он из той редкой породы журналистов- энциклопедистов. Выпускник ГГФ ТГУ, работал геологом на Чукотке. В середине 70-х годов судьба связала его с журналистикой. Работал в газете «Красное знамя», был редактором журнала «Томский зритель», автором телевизионной передачи на ТВ-2 «Яблоко раздора». В 2012 году Виктору Лойше от томского журналистского сообщества вручили специальный приз «За верность профессии» и присудили звание «Журналист года».







Виктор Лойша — автор более 20 документальных, научных и художественно-публицистических книг. Разных по тематике. Например, «Книга о вчерашнем снеге и завтрашнем хлебе» (1983 год) — это о гляциологии. «Бысть знамение на небеси…» (1987) — об НЛО и уфологии, «Логика риска» (1987) — о строительстве Томского Нефтехимического комбината, «Смитьё моё» (2006) — о журналистике, «Шершавая книга» (2009) — об Атомном проекте и Сибхимкомбинате, «Пунктир в будущее» (2011) — об истории томской нефти, «И это все о нас…» (2012) — книга очерков об известных томичах, «Пернатая книга» (2014) — «рассказы о живой природе для детей умеренного возраста»… Добавим еще два сборника стихов – «Век мой кончается» (2004) и «Антропоген» (2004) и научную монографию «Полярные сияния в Российской империи и на сопредельных пространствах. Каталог: 305-1945 годы нашей эры (в юлианской датировке)», вышедшую в 2017 году. Еще несколько его произведений остаются пока неизданными.







Виктор Лойша ушел из жизни 23 января 2019 года.