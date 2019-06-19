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19 июня,
2019
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В палаточный лагерь к дольщикам приехали замгубернатора и прокурор

ТВ2
ТВ2
3 часа назад
В палаточный лагерь к дольщикам приехали замгубернатора и прокурор
Фото: Юлия Корнева

Палаточный лагерь дольщики разбили вчера, 18 июня. И установили дневные и ночные дежурства. Таким образом люди пытаются обратить внимание на свою проблему. В доме, который так и не был за 13 лет достроен, 130 квартир. Большинство собственников все-таки надеются в дом вселиться или вернуть вложенные в него деньги. Но вчера они проиграли суд, который не решил их главную на сегодня проблему: не вернул разрешение на строительство и не вернул дорогу, которая проходит по территории, формально принадлежащей ЖСК дома, но на которую властью был наложен сервитут.


— Вчера вечером к нам в палаточный лагерь приезжал замгубернатора Евгений Паршуто, — рассказывает дольщик Ольга Садиковская. — Я как раз буквально на 20 минут отъезжала за одеялом. А сегодня утром, когда наш ночной дозор сменил дневной дозор, приехал прокурор, вроде как городской, и его заместитель. Прокурор пообещал вплотную нашей историей заняться. А Паршуто назначил нам сегодня на час дня встречу. Наконец-то мы этот круглый стол выпросили. И заммэра Ратнер пригласил сегодня председателя нашего ЖСК к себе на встречу, мол, у него есть для нас предложение. Паршуто сказал, что между властью и нами возник информационный вакуум. Конечно, нас ведь не слышат! Мы поэтому и выставили палаточный лагерь, так как у нас вакуум.


Обманутыми дольщиками официально собственников квартир недостроенного дома по адресу Нефтяная, 3 власть так и не признала.

В палаточный лагерь к дольщикам приехали замгубернатора и прокурор
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