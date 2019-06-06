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06 июня,
2019
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В отделениях Сбербанка будут продвигать сервисы Rambler

ТВ2
ТВ2
21 минута назад

Сбербанк и Rambler Group подписали соглашение о взаимодействии и интеграции сервисов, сообщает Коммерсант.


Соглашение компании заключили сегодня, 6 июня, на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Как сообщает издание, Сбербанк в своих отделениях будет предлагать клиентам подписку на онлайн-кинотеатр Okko, на сайты групп можно будет заходить по единому логину и паролю экосистемы банка.  Кроме того, в отделениях банка с июня будет продвигаться входящий в Rambler видеосервис Okko (сегодня это второй по выручке онлайн-кинотеатр на российском рынке после ivi).


Отметим, впервые о сотрудничестве Сбербанк и Rambler объявили в апреле 2019 года. Говорилось, что банк инвестирует в развлекательные сервисы компании, взамен получит 46,5% прибыли.

 

«Банк, как говорил близкий к сделке источник, инвестирует в компанию 11 млрд руб., которые идут на погашение ее долгов и развитие медиаактивов, в первую очередь Okko», - пишет Коммерсант.


Кроме онлайн-кинотеатра, в общую группу войдут сайты Gazeta.ru, Lenta.ru, Afisha.ru, Championat.ru и др., сервисы «Рамблер.Касса» и кинотеатр «Художественный» на Новом Арбате. Все они входят в медиахолдинг Rambler & Co.

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