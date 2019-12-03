«В особо крупном размере»: Ленинский суд опубликовал приговор Игорю Митрофанову

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Ленинский суд опубликовал на своем сайте приговор экс-начальнику УМВД РФ по Томской области Игорю Митрофанову. Его текст составляет 221 страницу. Напомним, что три месяца назад, 29 августа 2019 года, судья Ленинского районного суда Мария Нестребенко приговорила экс-начальника полиции Томской области к 8 годам лишения свободы условно. Это беспрецедентный приговор. Обычно условное наказание составляет не более 5 лет. Кроме того, согласно приговору, экс-начальник УМВД получил штраф в размере трехкратной суммы взятки – 6,4 миллиона рублей, и лишен права занимать государственные должности в течение 5 лет. То есть за три года до окончания условного срока Игорь Митрофанов вновь сможет вернуться на работу в полицию. Сам приговор судья читала 6 часов, а судебное заседание тогда завершилось почти в полночь. Тем более любопытно изучить этот документ, чтобы понять, за какие именно нарушения закона было дано такое эксклюзивное наказание.

Фото: ТВ2

Если кратко, то согласно приговору И. А. Митрофанов «совершил получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, за общее покровительство и попустительство по службе, за незаконные действия и незаконное бездействие, в особо крупном размере».

Также И. А. Митрофанов злоупотребил должностными полномочиями и совершил мошенничество при получении пенсии путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Пенсия с повышенным коэффициентом

Что касается обвинения в мошенничестве, то с ним более-менее все понятно. Согласно информации, предоставленной в Пенсионный фонд, Игорь Митрофанов якобы проживал вместе со своим заместителем Алексеем Кульковым в однокомнатной квартире площадью 38,7 квадратных метров в Колпашевском районе в селе Дальнее. Понятно, что сослуживцы жили в Колпашевском районе только по документам. Таким образом, генерал-майор УМВД РФ обманул государство примерно на 190 тысяч рублей за счет начисления пенсии с северным коэффициентом. Согласно документам, предоставленным Пенсионным фондом, пенсия генерал-майора полиции с северным коэффициентом составляла 66 тысяч рублей в месяц. Без учета этого повышенного коэффициента пенсия генерала составила бы 53 тысячи рублей.



По двум другим уголовным статьям, по которым Митрофанов получил условный срок, разобраться в сложных юридических формулировках сложнее, но попробуем это сделать. Трудность состоит еще и в том, что в приговоре имена и фамилии тех, кому давал взятки генерал полиции, и тех, кому оказывали услуги имущественного характера, были закодированы.

4 автомобиля семьи Митрофановых

BMW X6

Итак, в приговоре говорится, что в период с конца 2010 года по 24.04.2015 года глава полиции Митрофанов получил предположительно от бизнесмена Андрея Кривошеина взятки в ходе приобретения 4 автомобилей в период с 2011 года по 2013 год в виде освобождения от оплаты разницы между рыночной стоимостью автомобилей и оплаты за их приобретение Митрофановыми, в особо крупном размере, на общую сумму 2 105 021 (два миллиона сто пять тысяч двадцать один) рубль 18 копеек.

Суд доказал, что И. А. Митрофанов в ходе разговоров с учредителем и директором ООО «РемАвто» Андреем Кривошеиным с «целью незаконного обогащения неоднократно, самостоятельно, а также через сына предлагал бизнесмену организовать приобретение и передачу его близким родственникам дорогостоящих автомобилей». В приговоре указано, что эти разговоры начальник полиции вел непосредственно в служебном кабинете, расположенном по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 48/10. В частности здесь был согласован выбор приобретаемого автомобиля марки «BMW X6» стоимостью 3 282 240 (три миллиона двести восемьдесят две тысячи двести сорок) рублей. Заплатила же за этот автомобиль жена Игоря Митрофанова всего 2 700 000 (два миллиона семьсот тысяч) рублей. Причем передача денег состоялась непосредственно в квартире Митрофанова И. А., адрес которой в приговоре обезличен.

«Таким образом, взятка Митрофанову И. А. в виде выгоды – услуги имущественного характера в ходе приобретения автомобиля марки «BMW X6», цвет черный сапфир металлик, составила 582 240 (пятьсот восемьдесят две тысячи двести сорок) рублей», — приходит к выводу судья Мария Нестребенко.

BMW 550i xDrive

Далее сообщается, что годом позже, в конце 2011-го, находясь в служебном кабинете, Андрей Кривошеин предложил Игорю Митрофанову организовать приобретение и передачу сыну Митрофанова автомобиля марки «BMW» со значительной скидкой от рыночной стоимости автомобиля в качестве благодарности «за действия, входящие в его служебные полномочия, за общее покровительство и попустительство по службе, за незаконные действия и незаконное бездействие, в интересах» бизнесмена Кривошеина.

Митрофанов-старший согласовал выбор автомобиля марки «BMW 550i xDrive», теперь уже белого цвета, для своего сына за 3 378 839 (три миллиона триста семьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать девять) рублей.

При этом фактически денежные средства в размере 2 720 000 (два миллиона семьсот двадцать тысяч) рублей за белый автомобиль марки «BMW 550i xDrive» были переданы бизнесмену опять в квартире по месту жительства Митрофанова И. А.

«Таким образом, взятка Митрофанову И. А. в виде выгоды-услуги имущественного характера в ходе приобретения автомобиля марки «BMW 550i xDrive», цвет белый, составила 658 839 (шестьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать девять) рублей, — подсчитала судья.

Porsche Cayenne

В январе 2013 года Митрофанов И. А., опять находясь в своем служебном кабинете, в ходе разговора с бизнесменом Кривошеиным предложил ему организовать покупку своей жене автомобиля марки «Porsche Cayenne» со значительной скидкой от рыночной стоимости автомобиля за общее покровительство. Кривошеин дал согласие.

После чего был согласован выбор автомобиля марки «Porsche Cayenne GTS Tiptronic» стоимостью 5 266 810 (пять миллионов двести шестьдесят шесть тысяч восемьсот десять) рублей 94 копейки. При этом фактически за автомобиль Кривошеину было заплачено 4 772 277 (четыре миллиона семьсот семьдесят две тысячи двести семьдесят семь) рублей. На этот раз точное место передачи денег следствием не установлено.

Таким образом, взятка Митрофанову И. А., по подсчетам судьи, составила 526 426 (пятьсот двадцать шесть тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 56 копеек.

Lexus LX570

«Митрофанов И. А. в марте 2013 года, — говорится далее в приговоре, – находясь в служебном кабинете, расположенном по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 48/10, в ходе разговора с Кривошеиным предложил ему организовать приобретение автомобиля марки «Lexus LX 570» со значительной скидкой от рыночной стоимости автомобиля в качестве благодарности за действия, входящие в его служебные полномочия, за общее покровительство и попустительство по службе, за незаконные действия и незаконное бездействие, в интересах Кривошеина и представляемых им юридических и физических лиц, на что Кривошеин дал свое согласие».

20.05.2013 года в Санкт-Петербурге автомобиль марки «Lexus LX570», 2013 года выпуска, цвет черный, стоимостью 4 367 000 рублей был приобретен. С учетом того, что автомобиль из Санкт-Петербурга в Омск был доставлен за счет Кривошеина, взятка, по подсчетам судьи Марии Нестребенко, составила 337 515 (триста тридцать семь тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 62 копейки.

При этом общая сумма предоставленных Кривошеиным «услуг имущественного характера», оказанных Митрофанову И. А. при приобретении и передаче его близким родственникам (жене и сыну) и его знакомому дорогостоящих автомобилей, составила 2 105 021 (два миллиона сто пять тысяч двадцать один) рубль 18 копеек, — выделяется жирным шрифтом в приговоре доказанная следствием сумма взяток.

Счастливые номера «777»

Далее в приговоре сообщается, каким образом экс-начальник томской полиции Игорь Митрофанов покровительствовал бизнесмену Андрею Кривошеину. Оказывается, в январе 2012 года, действуя с использованием своих служебных полномочий, Игорь Митрофанов дал обязательные для исполнения незаконные указания подчиненному ему по службе начальнику УГИБДД УМВД России по Томской области о присвоении госномера «777» на транспортное средство - автомобиль марки «Mitsubishi ASX», принадлежащий Кривошеину. 17.01.2012 года поручение генерала его подчиненными было исполнено.

Далее такое же поручение на выдачу «777» Кривошеину, как установило следствие, было исполнено в мае 2012 года, в сентябре 2013 года и в октябре 2013 года. Кроме того, Митрофанов И. А поручил своим подчиненным выдать удостоверение члена общественного совета УГИБДД УМВД России по Томской области, при том, что Митрофанов И. А. достоверно знал о том, что в 2012 году общественный совет при УГИБДД УМВД Томской области перестал существовать.

Злоупотребление полномочиями

Злоупотребил полномочиями Митрофанов И. А., находясь в своем служебном кабинете, согласно приговору, когда дал обязательные для исполнения незаконные указания подчиненному ему по службе начальнику УЭБиПК УМВД России по Томской области Константину Савченко о прекращении проверки в отношении ООО «Меридиан», в деятельности которого был заинтересован бизнесмен Андрей Кривошеин, и в последующем контролировал проведение процессуальной проверки в отношении ООО «Меридиан».

Кроме того, Митрофанов контролировал проведение процессуальной проверки по заявлению Кривошеина о растрате его подчиненным денежных средств в размере 1 100 000 рублей, вверенных ему для приобретения автозапчастей. Речь идет о свидетеле Евгении Семенове, который написал обращение в СК РФ по Томской области с просьбой разобраться с незаконной деятельностью по обналичиванию денег его работодателя Андрея Кривошеина.