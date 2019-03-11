В Омске в квартире взорвался самогонный аппарат. Хозяин квартиры госпитализирован
Самогонный аппарат взорвался, выбив стеклопакет, в одной из квартир многоэтажного дома на улице Малиновского в Омске, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Пострадал 49-летний хозяин квартиры.
«В прошлом году жилец установил в туалете самодельный самогонный аппарат, подключенный к электросети. Хлопок произошел, когда омич решил проверить процесс приготовления спиртосодержащей жидкости», — говорится в сообщении.
В результате возникшего давления были разрушены стекло на лоджии и удерживающая его пластиковая конструкция. При падении с девятого этажа конструкция повредила кузов автомобиля «Ауди», находившегося во дворе дома.
Мужчину с термическими ожогами 50% тела госпитализировали. Другие жильцы дома не пострадали.
Самодельный аппарат и элементы электропроводки изъяты сотрудниками полиции. Для уточнения причины происшествия назначено пожарно-техническое исследование.
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