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11 марта,
2019
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В Омске в квартире взорвался самогонный аппарат. Хозяин квартиры госпитализирован

ТВ2
ТВ2
14 минут назад

Самогонный аппарат взорвался, выбив стеклопакет, в одной из квартир многоэтажного дома на улице Малиновского в Омске, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Пострадал 49-летний хозяин квартиры.

В Омске в квартире взорвался самогонный аппарат. Хозяин квартиры госпитализирован

«В прошлом году жилец установил в туалете самодельный самогонный аппарат, подключенный к электросети. Хлопок произошел, когда омич решил проверить процесс приготовления спиртосодержащей жидкости», — говорится в сообщении.


В результате возникшего давления были разрушены стекло на лоджии и удерживающая его пластиковая конструкция. При падении с девятого этажа конструкция повредила кузов автомобиля «Ауди», находившегося во дворе дома.


Мужчину с термическими ожогами 50% тела госпитализировали. Другие жильцы дома не пострадали.


Самодельный аппарат и элементы электропроводки изъяты сотрудниками полиции. Для уточнения причины происшествия назначено пожарно-техническое исследование.

В Омске в квартире взорвался самогонный аппарат. Хозяин квартиры госпитализирован
В Омске в квартире взорвался самогонный аппарат. Хозяин квартиры госпитализирован
В Омске в квартире взорвался самогонный аппарат. Хозяин квартиры госпитализирован
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