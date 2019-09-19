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19 сентября,
2019
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В Омске у здания ФСБ задержали московскую активистку

ТВ2
ТВ2
21 минута назад

В Омске у здания местного управления Федеральной службы безопасности задержали активистку из Москвы Веру Олейникову. Об этом сообщают Сибирь. Реалии.

В Омске у здания ФСБ задержали московскую активистку

Вера Олейникова проводила одиночный пикет в поддержку политзаключенных и успела несколько минут простоять с плакатом «Свободу узникам совести. #Я/Мы #СТОПФСБ». После чего к ней подошли полицейские.


В своем телеграм-канале Олейникова сообщила, что после того, как начала проводить акцию у здания ФСБ, к ней подошел охранник, пообещал придумать, как ее задержать. После он вызвал полицейских.


«Паспорт отказалась показывать, назвала данные. Сотрудник сказал, что у нас не одиночный пикет, потому что человек меня фотографирует. На мой вопрос о знании закона проведения одиночного пикета сотрудник с недоумением сказал, что не знает такой закон вообще», - рассказала активист.


После общения полицейские, по словам девушки, ушли. Через некоторое время к ней начали выходить работники ФСБ и просили ее уйти. Некоторые интересовались тем, кто такие «узники совести», но, когда Олейникова начинала об этом говорить, ее просили замолчать. В итоге акция протеста все же была прервана нарядом МВД.


Активистку увезли в отдел полиции. Сначала ей отказывались показывать протокол о задержании, а потом пустить к ней адвоката. Сотрудники ведомства вменяли ей статью о неповиновении распоряжению сотрудника полиции. В итоге Олейникову отпустили из отделения без административного протокола.

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