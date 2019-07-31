В Омске сотрудников «Почты России» будут судить за присвоение 9 млн рублей

Кроме того, с целью сокрытия своих преступных действий указанные лица заполняли бухгалтерскую документацию таким образом, что приводило к невозможности обнаружения совершаемого ими хищения при проведении бухгалтерских проверок, — говорится в сообщении надзорного ведомства. — В 2018 году комиссии ревизоров трижды не удавалось вскрыть недостачу в связи с принятыми мерами по искажению документального остатка, который занижался на сумму недостачи.