В Омске сотрудников «Почты России» будут судить за присвоение 9 млн рублей
Начальницу Таврического почтамта УФПС Омской области и главу распределительной кассы подразделения будут судить за присвоение и растрату 9 млн рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.
По версии следствия, две начальницы почтового подразделения с 2013 по 2018 год присваивали себе деньги из кассы почтового отделения. Хищение долгое время удавалось скрывать, потому что глава почтамта сделала невозможным контроль за ведением бухучета и инвентаризацией кассы.
Кроме того, с целью сокрытия своих преступных действий указанные лица заполняли бухгалтерскую документацию таким образом, что приводило к невозможности обнаружения совершаемого ими хищения при проведении бухгалтерских проверок, — говорится в сообщении надзорного ведомства. — В 2018 году комиссии ревизоров трижды не удавалось вскрыть недостачу в связи с принятыми мерами по искажению документального остатка, который занижался на сумму недостачи.
Факты преступлений раскрыли сотрудники областного УФСБ. Следствие арестовало имущество обвиняемых на сумму 1,2 млн рублей, им грозит до 10 лет лишения свободы.
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