«Свобода слова не найдена»: в Омске прошла акция протеста против изоляции Рунета

В Омске прошла акция протеста против изоляции российского сегмента интернета и цензуры в информационном пространстве. Об этом сообщает Команда Навального. Активисты вышли на улицу с плакатами «Свобода слова не найдена», «Критика не равно неуважение», «Не хочу сесть за репост».





«Сегодня мы вышли на одиночные пикеты в поддержку всероссийского протеста против изоляции Рунета. Мы против цензуры в Сети, против преследования за публикации и против притеснения свободы слова в любых его проявлениях. Путин, его правительство и все жулье из «Единой России» решили заткнуть всем несогласным рты, а при случае еще и отключить Россию от глобальной Сети. Но как бы они ни старались, ограничить свободных людей у них не получится. Потому что за нами правда. И мы продолжим доносить ее всеми возможными способами: и в интернете, и на улицах, и лично», — пишут на странице штаба во «ВКонтакте» о сегодняшней акции.