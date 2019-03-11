«Свобода слова не найдена»: в Омске прошла акция протеста против изоляции Рунета
В Омске прошла акция протеста против изоляции российского сегмента интернета и цензуры в информационном пространстве. Об этом сообщает Команда Навального. Активисты вышли на улицу с плакатами «Свобода слова не найдена», «Критика не равно неуважение», «Не хочу сесть за репост».
«Сегодня мы вышли на одиночные пикеты в поддержку всероссийского протеста против изоляции Рунета. Мы против цензуры в Сети, против преследования за публикации и против притеснения свободы слова в любых его проявлениях. Путин, его правительство и все жулье из «Единой России» решили заткнуть всем несогласным рты, а при случае еще и отключить Россию от глобальной Сети. Но как бы они ни старались, ограничить свободных людей у них не получится. Потому что за нами правда. И мы продолжим доносить ее всеми возможными способами: и в интернете, и на улицах, и лично», — пишут на странице штаба во «ВКонтакте» о сегодняшней акции.
В эти минуты в Москве проходит согласованный с властями митинг против изоляции Рунета. ОВД-инфо сообщает, что есть первые задержанные: на проспекте Сахарова задержали 15 участников митинга еще до его начала.
Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект сенатора Андрея Клишаса об изоляции российского сегмента интернета. Этот законопроект позволит властям при необходимости отключить «внешний интернет» и фильтровать трафик — как внутренний, так и внешний. «Внешний интернет» — это те сайты и сервисы, которые физически находятся за пределами России, то есть на зарубежных серверах. То есть у властей появится возможность оставить работать только те ресурсы, которые размещаются внутри страны. А 6 марта Госдума приняла закон о блокировке интернет-ресурсов за публикацию фейковых новостей и закон о борьбе с материалами, оскорбляющими государственные символы и институты власти, который вводит наказание за неуважительные высказывания о власти в интернете.
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