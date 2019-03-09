В Омске испекли блины диаметром 8 миллиметров

Омский микроминиатюрист Анатолий Коненко создал сковороду диаметром 9,5 мм, а его супруга Любовь испекла на ней блины, сообщает портал Омск-Информ.

Чтобы пожарить блины на микросковороде, вместо печи использовали утюг с терморегулятором. Сообщается, что это не последний опыт приготовления мини-еды: завтра, 10 марта, изобретение протестируют в городе Ялуторовске Тюменской области. С другими работами Александра Коненко можно ознакомиться на его сайте или в группе «ВКонтакте», посвященной творчеству микроминиатюриста.





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