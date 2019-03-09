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09 марта,
2019
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В Омске испекли блины диаметром 8 миллиметров

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Омский микроминиатюрист Анатолий Коненко создал сковороду диаметром 9,5 мм, а его супруга Любовь испекла на ней блины, сообщает портал Омск-Информ.

В Омске испекли блины диаметром 8 миллиметров
Фото: Анатолий Коненко для Омск-Информ
В Омске испекли блины диаметром 8 миллиметров
Фото: Анатолий Коненко для Омск-Информ

Чтобы пожарить блины на микросковороде, вместо печи использовали утюг с терморегулятором. Сообщается, что это не последний опыт приготовления мини-еды: завтра, 10 марта, изобретение протестируют в городе Ялуторовске Тюменской области. С другими работами Александра Коненко можно ознакомиться на его сайте или в группе «ВКонтакте», посвященной творчеству микроминиатюриста.


Напомним, что масленичная неделя подходит к концу, но завтра в Томске будет сразу несколько народных гуляний. Подробности — в нашей афише.

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