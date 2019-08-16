В очередь на автобус. Ветераны просят вернуть скамейку
На площади Южной по направлению к Богашевскому тракту на остановке убрали скамейку. На этой скамейке, так сложилось, ожидали муниципального автобуса пенсионеры, отправляющиеся до дачного поселка «Ветеран». Кто первым занял очередь, тому эта скамейка и доставалась. Очередь на автобус не столько признак цивилизованного подхода, сколько мера вынужденная. Иногда автобус не может вместить всех желающих. И чтобы давки не было, дачники и занимают очередь. Теперь ждать автобус приходится исключительно стоя.
— Стояла одна-единственная скамейка, а магазин взял и убрал лавочку, — говорит Людмила Седых, которая пришла к первому автобусу к 8.30 утра, за час, чтобы успеть занять сидячее место.
— Смотрите, все стоят, — указывает пенсионерка на длинную очередь, которая выстраивается до самого конца остановки. — Здесь все в основном пожилые. С сумками едут, некоторые с палочками, как моя сватья, которой 87 лет. Тяжело без скамейки.
Убрала скамейку директор магазина «Рыбная тема». Пенсионеры пытались решить вопрос самостоятельно, но не смогли.
— Пытались поговорить с хозяйкой магазина, но она ни в какую. Чуть дальше, где останавливаются городские автобусы, стоят всего две лавки, а здесь одну, и ту убрали.
— Звонили в департамент по благоустройству города, на местное телевидение, все отправляют куда-то. Исписала огромный лист телефонов, куда разные инстанции отсылали, — говорит подошедшая женщина и ставит на тротуар увесистую сумку.
Ближе к восьми часам на остановке в очередь выстраивается целая вереница дачников — все как один пожилые. Едут в основном в сторону Аникино до дачного общества «Ветеран». Это десять километров от Томска. Название у поселка «Ветеран» потому, что в дачное общество, действительно, входят в основном ветераны: бывшие военные, те, кто работал на заводах и в университетах. Ветеранскому обществу уже больше 20 лет. Сама Людмила Тимофеевна — вдова военного.
Пенсионеры ждут муниципальный северский автобус, на котором ездят по проездному билету за 280 рублей в месяц. Экономят, так как на коммерческих маршрутах с пенсионеров берут по полной. По словам дачников, такая очередь скапливается на этом месте каждый день перед каждым муниципальным рейсом.
— Я сюда с Иркутского тракта езжу по пробкам, говорит другая пенсионерка Любовь Сергеевна, — нужно на полную маршрутку с утра успеть, чтобы в пробку не попасть. А потом еще здесь от расписания зависим. Так теперь посидеть даже негде. Хозяйка магазина говорит, что убрала скамейку, потому что здесь бомжи ночуют и мусорят. Но некоторые считают, что тяжеленную скамейку утащили на металлолом. Звонили в администрацию, но там нас так и не поняли. Почему муниципалитет не обустраивает остановки, непонятно.
— А я считаю, правильно, что скамейку убрали, — говорит пенсионерка в цветастой панамке. — Раньше одна скамейка была и на ней только четыре человека помещалось, а теперь все одинаково стоим. Если ставить скамейки, то минимум четыре, чтобы места всем хватило.
Ровно в 8.30 на остановку подъезжает ярко-синий автобус. Пенсионеры, которые уже выстроились в организованную очередь, шустро заходят в него друг за другом — никакой давки. Стараются поскорее занять сидячие места. В автобусе к тому времени уже едет довольно много дачников.
Мы связались с хозяйкой магазина Светланой. Она подтвердила: скамейку убрали действительно по ее инициативе. На лавочке часто ночевали бомжи и оставляли там «следы жизнедеятельности». Мусор на остановке не убирается, хотя раньше был дворник. Поэтому решили скамейку убрать. «Это место не считается остановкой», — по мнению хозяйки магазина, так ей сказали представители власти.
— Назад скамейку я ставить не собираюсь. Этим должны заниматься представители муниципальной власти на официальных остановках, — говорит директор магазина «Рыбная тема» Светлана. — Там дальше стоят еще две лавочки, вот пусть на них и сидят. Эти сорок пять метров перед магазином я лично подметаю, потому что дворника нет. Все стоят и бросают семечки, фантики, окурки. Когда скамейка стояла, была такая история: я просила пенсионеров на ней привстать, чтобы подмести под ней. Так на меня костылями замахали. Теперь про скамейку это к местным властям вопрос. Пусть устанавливают их на официальных остановках.
В пресс-службе мэрии подтвердили, что скамейка возле магазина «Рыбная тема» на Южной действительно была установлена владельцем и была его собственностью. Остановка на этом месте официально утверждена, но муниципалитетом там установлены всего две скамейки. Которых просто на всех ветеранов не хватает.
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