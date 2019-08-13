В новой школе «Перспектива» в Томске рухнул потолок
UPD 18:50: главный специалист по связям с общественностью компании ТДСК, строившей школу, Любовь Варьяс прокомментировала ТВ2 случившееся.
«В школе произошло локальное отслоение потолочного покрытия на лестничной площадке, где находится лифт для маломобильных детей. Поставлена задача оперативно ликвидировать последствия. Причину мы устанавливаем и в ближайшее время дадим более развернутую информацию», — сообщила Любовь Варьяс.
16:30: в новой школе «Перспектива» на Никитина, 6 на одном из этажей обрушился потолок, сообщили в редакцию ТВ2 родители учащихся.
«Новая школа, школе год, строила школу ТДСК. В течение года она начала потихонечку разваливаться, а прошедшей ночью просто рухнул потолок. Слава Богу, там детей не было, скоро 1 сентября, и об этом просто умалчивают, ничего не говорят. Более того, скрывают, не предъявив строителям никаких требований. А завтра наши дети пойдут в школу», — рассказала одна из родителей, которая пожелала остаться анонимной.
В школе подтвердили информацию об обрушении, но отказались прокомментировать, сославшись на то, что комментировать уполномочен департамент образования. ТВ2 обратилось за комментариями в департамент образования, ответ рассчитываем получить в ближайшее время. На запрос в мэрию ТВ2 также перенаправили в департамент образования. Также надеемся в ближайшее время получить комментарий ТДСК.
В региональном МЧС заявили, что информация об обрушении потолка в школе «Перспектива» к ним не поступала.
Отметим, школа «Перспектива» открылась на Никитина, 6 в сентябре 2018 года. В торжественной церемонии открытия принимали участие губернатор Томской области и мэр Иван Кляйн. Сообщалось, что за парты в первом учебном году сядут 180 первоклассников и 820 школьников со второго по девятый класс.
«У нас на самом деле праздник. Так получилось, что 25 лет в Томске не строилось ни одной школы. Первую новую школу мы открыли в прошлом году на (улице) Дизайнеров, в этом открываем сразу две новых школы на 1100 мест. <...> Одни предлагали построить здесь торговый центр, другие — новый микрорайон. Но мы выбрали правильное решение и построили новую школу. Школа — это второй ваш дом, берегите его», — говорил на открытии Сергей Жвачкин.
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