В новой школе «Перспектива» в Томске рухнул потолок

«В школе произошло локальное отслоение потолочного покрытия на лестничной площадке, где находится лифт для маломобильных детей. Поставлена задача оперативно ликвидировать последствия. Причину мы устанавливаем и в ближайшее время дадим более развернутую информацию», — сообщила Любовь Варьяс.

«Новая школа, школе год, строила школу ТДСК. В течение года она начала потихонечку разваливаться, а прошедшей ночью просто рухнул потолок. Слава Богу, там детей не было, скоро 1 сентября, и об этом просто умалчивают, ничего не говорят. Более того, скрывают, не предъявив строителям никаких требований. А завтра наши дети пойдут в школу», — рассказала одна из родителей, которая пожелала остаться анонимной.

16:30 : в новой школе «Перспектива» на Никитина, 6 на одном из этажей обрушился потолок, сообщили в редакцию ТВ2 родители учащихся.

В школе подтвердили информацию об обрушении, но отказались прокомментировать, сославшись на то, что комментировать уполномочен департамент образования. ТВ2 обратилось за комментариями в департамент образования, ответ рассчитываем получить в ближайшее время. На запрос в мэрию ТВ2 также перенаправили в департамент образования. Также надеемся в ближайшее время получить комментарий ТДСК.





В региональном МЧС заявили, что информация об обрушении потолка в школе «Перспектива» к ним не поступала.





Отметим, школа «Перспектива» открылась на Никитина, 6 в сентябре 2018 года. В торжественной церемонии открытия принимали участие губернатор Томской области и мэр Иван Кляйн. Сообщалось, что за парты в первом учебном году сядут 180 первоклассников и 820 школьников со второго по девятый класс.





«У нас на самом деле праздник. Так получилось, что 25 лет в Томске не строилось ни одной школы. Первую новую школу мы открыли в прошлом году на (улице) Дизайнеров, в этом открываем сразу две новых школы на 1100 мест. <...> Одни предлагали построить здесь торговый центр, другие — новый микрорайон. Но мы выбрали правильное решение и построили новую школу. Школа — это второй ваш дом, берегите его», — говорил на открытии Сергей Жвачкин.