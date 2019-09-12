В Новосибирской области разбили больше 40 надгробий на сельском кладбище

На кладбище деревни Ургун Новосибирской области были разрушены десятки надгробий. Полиция нашла подозреваемого – им оказался местный подросток. Ему грозит помещение в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, сообщили корреспонденту издания «Сибирь.Реалии» в пресс-службе регионального управления МВД.

О происшествии местные жители сообщили 10 сентября. На место прибыли сотрудники полиции. Они обнаружили причастного к разрушению надгробий – им оказался подросток. Сейчас решается вопрос о постановке несовершеннолетнего на профилактический учет.





«Возможно, следственные материалы будут направлены в судебные органы для рассмотрения вопроса о помещении подростка в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей», – добавили в пресс-службе ведомства.