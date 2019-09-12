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12 сентября,
2019
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В Новосибирской области разбили больше 40 надгробий на сельском кладбище

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

На кладбище деревни Ургун Новосибирской области были разрушены десятки надгробий. Полиция нашла подозреваемого – им оказался местный подросток. Ему грозит помещение в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, сообщили корреспонденту издания «Сибирь.Реалии» в пресс-службе регионального управления МВД.

В Новосибирской области разбили больше 40 надгробий на сельском кладбище

О происшествии местные жители сообщили 10 сентября. На место прибыли сотрудники полиции. Они обнаружили причастного к разрушению надгробий – им оказался подросток. Сейчас решается вопрос о постановке несовершеннолетнего на профилактический учет.


«Возможно, следственные материалы будут направлены в судебные органы для рассмотрения вопроса о помещении подростка в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей», – добавили в пресс-службе ведомства.

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