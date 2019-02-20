В новосибирской клинике Мешалкина прошли обыски, задержан замдиректора

Оперативные действия в клинике Мешалкина начались утром 20 февраля, сообщил Тайге.инфо источник в медучреждении.





При этом в МВД по Новосибирской области интернет-изданию информацию об обысках не подтвердили и ответили, что сотрудники полиции не осуществляют никаких мероприятий в клинике. Пресс-центр медучреждения отказался прокомментировать ситуацию.





По информации КП-Новосибирск, задержан замдиректора клиники. Издание не называет его фамилию, но ссылается на слова источника, близкого к следствию: