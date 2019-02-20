В новосибирской клинике Мешалкина прошли обыски, задержан замдиректора

Оперативные действия в клинике Мешалкина начались утром 20 февраля, сообщил Тайге.инфо источник в медучреждении.
При этом в МВД по Новосибирской области интернет-изданию информацию об обысках не подтвердили и ответили, что сотрудники полиции не осуществляют никаких мероприятий в клинике. Пресс-центр медучреждения отказался прокомментировать ситуацию.
По информации КП-Новосибирск, задержан замдиректора клиники. Издание не называет его фамилию, но ссылается на слова источника, близкого к следствию:
«Действуя с другими соучастниками, посредством создания условия для победы различным подконтрольным фирмам в торгах, которые проводила клиника, были похищены из бюджета более миллиарда, а именно не менее 1,35 млрд рублей», — рассказал источник.
Добавим, в апреле 2018 года МВД по Новосибирской области сообщало о возбуждении уголовного дела о «ограничении конкуренции» после непонятной ситуации, сложившейся с закупками клиники Мешалкина. Медучреждением руководит Александ Краськов, который фигурировал в 2005 на выборах в заксобрание от «Единой России», был зампредом комитета по соцполитике регионального парламента.
«Источник Тайги. инфо в правоохранительных органах допустил, что оперативные мероприятия 20 февраля могли проходить в рамках нового уголовного дела», — добавляет интернет-издание.