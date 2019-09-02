В Новосибирске сотрудник Росгвардии избил прохожего

Сотрудник Росгвардии напал на прохожего в Новосибирске. В ведомстве уже начали внутреннюю проверку.





Видеозапись конфликта опубликована в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте». По словам очевидцев, инцидент произошел 30 августа. Мужчина шел по улице Панишева в Октябрьском районе, когда рядом с ним остановился автомобиль ФГУП «Охрана». Из него вышли сотрудники Росгвардии, которые попытались что-то узнать у прохожего.





После недолгого разговора один из них ударил мужчину и повалил его на землю. Прохожий попытался заснять происходящее на камеру сотового телефона, но второй сотрудник Росгвардии не дал ему этого сделать.





В пресс-службе ведомства подтвердили, что знают о появившейся в соцсетях видеозаписи и уже начали внутреннюю проверку.





«Мы сейчас собираем факты, выясняются обстоятельства произошедшего: что там было. Видео было опубликовано буквально два часа назад. Не ранее чем завтра получится получить какую-либо информацию», — рассказали «Тайге.Инфо» в пресс-службе Росгвардии.