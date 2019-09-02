Добрые новости
02 сентября,
2019
1
видео
Новости

В Новосибирске сотрудник Росгвардии избил прохожего

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Сотрудник Росгвардии напал на прохожего в Новосибирске. В ведомстве уже начали внутреннюю проверку.


Видеозапись конфликта опубликована в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте». По словам очевидцев, инцидент произошел 30 августа. Мужчина шел по улице Панишева в Октябрьском районе, когда рядом с ним остановился автомобиль ФГУП «Охрана». Из него вышли сотрудники Росгвардии, которые попытались что-то узнать у прохожего.


После недолгого разговора один из них ударил мужчину и повалил его на землю. Прохожий попытался заснять происходящее на камеру сотового телефона, но второй сотрудник Росгвардии не дал ему этого сделать.


В пресс-службе ведомства подтвердили, что знают о появившейся в соцсетях видеозаписи и уже начали внутреннюю проверку. 


«Мы сейчас собираем факты, выясняются обстоятельства произошедшего: что там было. Видео было опубликовано буквально два часа назад. Не ранее чем завтра получится получить какую-либо информацию», — рассказали «Тайге.Инфо» в пресс-службе Росгвардии.

Следственный отдел по Октябрьскому району Новосибирска анонсировал проверку по статье «Превышение должностных полномочий». Как следует из сообщения СМИ, сотрудник Росгвардии подошел к мужчине, нанес ему удар в область лица и бросил его на дорожное покрытие.


 По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.