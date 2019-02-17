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17 февраля,
2019
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В Новосибирске сгорел склад с продуктами площадью почти 1000 кв. метров

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Склад с продуктами питания площадью 960 квадратных метров сгорел в Дзержинском районе в Новосибирске. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области, утром в 08:41 по местному времени в дежурную часть поступило сообщение о возгорании по улице Электрозаводской проезд. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. Вместе с пожарными на месте происшествия  работали специалисты по мониторингу состояния окружающей воздушной среды. Вредных химических веществ, опасных для здоровья, в жилой зоне выявлено не было, нормы ПДК не превышены.


Огонь не удавалось ликвидировать до 12 часов дня из-за обрушения кровли металлического ангара, которая перекрывала доступ к очагу возгорания. Сейчас огонь полностью потушен, на месте ведется проливка и разбор конструкций. В тушении и ликвидации последствий пожара было задействовано 88 человек личного состава пожарных и аварийно-спасательных формирований, а также служб жизнеобеспечения, 21 единица техники. Погибших и пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

ГУ МЧС РФ по Новосибирской области
ГУ МЧС РФ по Новосибирской области
ГУ МЧС РФ по Новосибирской области
ГУ МЧС РФ по Новосибирской области
ГУ МЧС РФ по Новосибирской области
ГУ МЧС РФ по Новосибирской области
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