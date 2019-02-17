В Новосибирске сгорел склад с продуктами площадью почти 1000 кв. метров

Склад с продуктами питания площадью 960 квадратных метров сгорел в Дзержинском районе в Новосибирске. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области, утром в 08:41 по местному времени в дежурную часть поступило сообщение о возгорании по улице Электрозаводской проезд. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. Вместе с пожарными на месте происшествия работали специалисты по мониторингу состояния окружающей воздушной среды. Вредных химических веществ, опасных для здоровья, в жилой зоне выявлено не было, нормы ПДК не превышены.







Огонь не удавалось ликвидировать до 12 часов дня из-за обрушения кровли металлического ангара, которая перекрывала доступ к очагу возгорания. Сейчас огонь полностью потушен, на месте ведется проливка и разбор конструкций. В тушении и ликвидации последствий пожара было задействовано 88 человек личного состава пожарных и аварийно-спасательных формирований, а также служб жизнеобеспечения, 21 единица техники. Погибших и пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

