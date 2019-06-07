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07 июня,
2019
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В Новосибирске решили отпраздновать 140-летие Иосифа Сталина

ТВ2
ТВ2
24 минуты назад

День рождения Сталина отметят в рамках ежегодного «фестиваля оппозиционной прессы «День Правды»». В 2019-м он выпал на 8 июня. Об этом сообщается на сайте КПРФ Новосибирской области.

В Новосибирске решили отпраздновать 140-летие Иосифа Сталина

«В этом году «День Правды» посвящен 140-летию со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина и приближающемуся 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении обкома 6 июня.


Фестиваль пройдет в Первомайском сквере. Там устроят «дискуссионную площадку «Сталин и современность», «детскую площадку «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»», «спортивные и интерактивные площадки. Так, будут обустроены площадки «Товарищ Сталин — лучший друг физкультурников», «Сталин и культура» и «Сталинская экономика — было дело и цены снижали»».


Гостей будут развлекать ансамбли «Чалдоны», «Бридж-квартет», «Воляре» и «Септима», вокальные и танцевальные коллективы ДК «Родина», барды, рок-группы «Центральный комитет», «Путти». Более того, планируется «Битва Ди-джеев» и рэп-фестиваль «Слова Правды».


«Завершится фестиваль флешмобом «Артиллеристы, Сталин дал приказ!» и фейерверком», — отметили коммунисты. В мероприятии примет участие первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, мэр города Анатолий Локоть.

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