В Новосибирске решили отпраздновать 140-летие Иосифа Сталина

День рождения Сталина отметят в рамках ежегодного «фестиваля оппозиционной прессы «День Правды»». В 2019-м он выпал на 8 июня. Об этом сообщается на сайте КПРФ Новосибирской области.

«В этом году «День Правды» посвящен 140-летию со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина и приближающемуся 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении обкома 6 июня.





Фестиваль пройдет в Первомайском сквере. Там устроят «дискуссионную площадку «Сталин и современность», «детскую площадку «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»», «спортивные и интерактивные площадки. Так, будут обустроены площадки «Товарищ Сталин — лучший друг физкультурников», «Сталин и культура» и «Сталинская экономика — было дело и цены снижали»».





Гостей будут развлекать ансамбли «Чалдоны», «Бридж-квартет», «Воляре» и «Септима», вокальные и танцевальные коллективы ДК «Родина», барды, рок-группы «Центральный комитет», «Путти». Более того, планируется «Битва Ди-джеев» и рэп-фестиваль «Слова Правды».







«Завершится фестиваль флешмобом «Артиллеристы, Сталин дал приказ!» и фейерверком», — отметили коммунисты. В мероприятии примет участие первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, мэр города Анатолий Локоть.

