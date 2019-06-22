В Новосибирске прошел митинг против произвола силовиков и в защиту свободы СМИ

Санкционированный властями митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова и против фальсификации доказательств по уголовным делам состоялся в Новосибирске. Об этом сообщает «Интерфакс—Сибирь».





В митинге приняли участие порядка 150 человек. Митингующие потребовали реформировать работу российской полиции и пересмотреть правоприменительную практику, в частности, по антинаркотическим статьям, и в целом исключить ситуации, когда уголовное преследование используется с целью давления. Митинг завершился концертом группы «Достоевский».





Напомним, журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Спецкор изначально заявлял, что наркотики ему подбросили, а преследование объяснял журналистскими расследованиями, которые он вел в последнее время. 8 июня ему было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.





Журналисты разных изданий по всей стране, в том числе в Томске, выходили на пикеты в защиту своего коллеги, требуя освобождения и открытого следствия. В социальных сетях многие медийные лица страны прокомментировали ситуацию с задержанием спецкора. Профсоюз журналистов собирал подписи в интернете за освобождение Ивана Голунова.





11 июня Иван Голунов был освобожден из-под ареста. МВД направило в Следственный комитет материалы для оценки действий сотрудников полиции, задержавших Голунова. По ходатайству главы МВД уволили начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрия Девяткина.