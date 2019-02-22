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22 февраля,
2019
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Новости

В Новосибирске произошла вспышка кори

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Новосибирске произошла крупная вспышка кори. В одной из школ объявлен карантин. Корью заболели 39 человек, Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Новосибирской области.

В Новосибирске произошла вспышка кори

«На территории Новосибирска складывается напряженная эпидемическая ситуация по заболеваемости корью, —говорится в сообщении. —Ситуация осложняется тем, что заболевшие эпидемиологически связаны между собой и находились в контакте. Большинство заболевших входят в одно из религиозных сообществ, члены которого в подавляющем большинстве отказываются от прививок и иммунизации своих детей. Все заболевшие ранее против кори не привиты в связи с категорическими отказами».


Тайга. инфо сообщает, что в новосибирском лицее №28 объявлен карантин по кори. «В связи с регистрацией кори у обучающегося, в целях недопущения возникновения и распространения инфекционных заболеваний в лицее проводятся ограничительные мероприятия».


О резком росте заболеваемости корью в Новосибирской области стало известно в 2018 году. По данным на август, в больницы привезли около 50 человек. Очагами инфекции стали Центральный район Новосибирска, село Толмачёво и город Обь. В минздраве говорили, что болеют те, кто не прививался.


Среди симптомов кори — высокая температура, гиперреакция на раздражители, кашель, светобоязнь, желудочно-кишечная симптоматика, отек лица, пятна в горе и на щеках.

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