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31 июля,
2019
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В Новосибирске подожгли приемную «Единой России»

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Пожар произошел в приемной «Единой России» в Новосибирске. В партии уверены, что это поджог.

В Новосибирске подожгли приемную «Единой России»
Фото: vk.com/er_novosibirsk

Пожар произошел в ночь на 29 июля в местной общественной приемной партии «Единая Россия» в Первомайском районе города Новосибирска по адресу Аксёнова, 48

«В четвертом часу ночи в приёмной сработала сигнализация. Возгорание произошло в фойе. Разбито окно, через которое злоумышленники закинули что-то горючее. Пожар предотвратили вовремя. На данный момент ремонт фойе полностью пришёл в негодность. Работа приёмной временно приостановлена», — прокомментировал происшествие секретарь местного отделения партии Евгений Панферов.


По данным регионального управления МЧС, огонь повредил «книги и деревянные скворечники» в коридоре нежилой части здания. До прибытия пожарных из квартиры на втором этаже, расположенной над офисом, самостоятельно эвакуировались три человека, среди которых был ребенок. 


В тушении участвовали восемь единиц техники и 26 человек.


«По заключению первичного осмотра пожарных предварительная версия произошедшего – поджог. Причины возгорания устанавливаются», — отмечается в группе регионального отделения ВКонтакте.

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