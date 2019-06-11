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11 июня,
2019
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В Новосибирске планируют провести митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова

ТВ2
ТВ2
12 минут назад

Активисты подали в мэрию Новосибирска уведомление о проведении митинга в защиту Ивана Голунова и свободы слова. Об этом в Фейсбуке рассказала одна из организаторов митинга Александра Попова.

В Новосибирске планируют провести митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова

«Дело Голунова – это тест на человечность: честного человека и честного журналиста-расследователя обвиняют незаконно, — написала Александра Попова. —Ему подкинули наркотики, избили, держали без сна, без еды, без врачей и адвокатов. Если от этого не поднимается возмущение и злость, с вами что-то не так. Это базовые и очевидные вещи, тут даже нечего добавить. Можно возразить, мол, многих обвиняют незаконно, но они не публичные фигуры, и за них некому заступиться. Но именно поэтому необходимо выходить за человека, который посвятил свою карьеру тому, чтобы бороться с несправедливостью в отношении таких вот обычных и не публичных людей. Если мы все сейчас промолчим – следующая сумка, в которую подкинут наркотики, будет нашей».

В Новосибирске планируют провести митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова

Отмечается, что на митинге будет заявлено о недопустимости произвола полиции, давления на прессу, о важности свободы слова не только для журналистов, но и для всего общества. Также участники потребуют тщательного и публичного расследования обстоятельств заведения уголовного дела на Ивана Голунова и других журналистов и правозащитников, подвергнувшихся преследованию в связи со своей профессиональной деятельности.


Ранее сообщалось, что томские журналисты устроили одиночные пикеты на площади Ново-Соборной и в Сквере Памяти в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова.

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