В Новосибирске откроют мемориальную доску в честь Ким Чен Ира

Как уточняет мэрия Новосибирска, 11 августа 2001 года председатель Государственного комитета КНДР Ким Чен Ир посетил станцию новосибирского метрополитена «Площадь Ленина». Поэтому мемориал установят в фойе этой станции.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть и северокорейские дипломаты откроют в новосибирском метро памятную доску в честь Ким Чен Ира, сообщила мэрия города. Торжественное открытие запланировано на 6 сентября — годовщину визита корейского лидера в Новосибирск.

«С инициативой размещения памятной доски в Новосибирском метрополитене выступил руководитель Фонда культурных и образовательных программ «Открытое море» Михаил Симонян — 6 сентября делегация студентов Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки под его руководством отправится с визитом в Корейскую народно-демократическую республику. В апреле 2019 года Новосибирск посетили представители посольства Корейской народно-демократической республики для участия в праздничных мероприятиях, посвященных юбилею Героя труда КНДР Якова Новиченко», — говорится в сообщении.





На открытии будут присутствовать мэр Анатолий Локоть и северокорейские дипломаты: временный поверенный в делах посольства Корейской народно-демократической республики в Российской Федерации Зин Чжон Хеп; первый секретарь посольства Корейской народно-демократической республики в Российской Федерации О Чхол Зин; второй секретарь посольства Корейской народно-демократической республики в Российской Федерации Ан Ын Чхол.





Напомним, 9 мая 2019 года в Новосибирске, несмотря на недовольство многих горожан, открылся памятник Сталину на улице Большевистской. Инициативная группа несколько лет добивалась разрешения на установку памятника.





Накануне, 4 сентября, администрация Октябрьского района Новосибирска попросила мэрию демонтировать памятник писателю Ивану Тургеневу, обнаружив, что он размещен с нарушением правил положения памятников в городе. Сейчас мэрия Новосибирска собирает отзывы горожан по этому вопросу.