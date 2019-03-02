В Новосибирске осудили главу банды, нападавшей на наркозависимых под видом полицейских

В Новосибирске организатор банды, занимавшейся нападениями на наркозависимых людей, Андрей Клевинский был приговорен к 13 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает Интерфакс. «В период предварительного следствия Клевинский отказывался давать показания по предъявленному обвинению ссылаясь на то, что он другой человек и за чужие преступления не намерен отвечать». — Сообщается на сайте новосибисрской прокуратуры.







Новосибирский областной суд признал 40-летнего Клевинского виновным в создании и руководстве бандой. По данным следствия, он возглавлял преступное сообщество с июля по декабрь 2010 года. Участники банды выдавали себя за наркополицейских, нападали на наркозависимых людей, используя огнестрельное оружие и спецсредства, в том числе наручники. На счету у подсудимого четыре таких разбойных нападения, три эпизода вымогательства имущества, хищения паспортов, незаконное хранение и перевозка оружия.







В 2017 году Андрею Клевинскому удалось скрыться по поддельным документам в Кемеровской области, в то время как остальные участники банды были осуждены. В Кузбассе обвиняемый занимался квартирными кражами и незаконным оборотом наркотиков, организовав новую преступную группу, в связи с чем был приговорен к 7,5 годам лишения свободы. Этот факт был учтен при вынесении приговора по делу о банде «наркополицейских».